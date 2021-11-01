AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Mesele görüşmenin süresi değil ne konuşulduğudur

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, diplomasiye, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere ve diyaloğa önem verdiğini belirtti.

"Bizler, elbette ABD ya da herhangi AB ülkesiyle bir sorun yaşamak istemiyoruz ancak bu ülkelerin de egemenlik ve uluslararası hukuktan doğan haklarımıza saygı göstermesini beklemek hakkımız." ifadesini kullanan Turan, siyasi saiklerle hazırlanan raporları, özellikle terörle mücadelede samimiyetsiz yaklaşımları, müttefiklik ruhuna aykırı davranışları ve çifte standartları kabul edemeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan ve Biden görüşmesi

Turan, artık eski Türkiye olmadığına hem sahada hem de masada güçlü şekilde varlığını sürdüren, egemenlik haklarını koruyan bir Türkiye olduğuna dikkati çekti.

REKLAM

Her ülke lideriyle görüşmenin kıymetli olduğuna işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu. Muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur. Sayın Erdoğan, G20'de de Biden ve diğer liderle görüşmelerde 84 milyonu temsil ediyor.

Biden ile yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konular değerlendirildiği görülüyor. Görüşme gayet olumlu da geçti. ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz. Umarız ABD başta olmak üzere tüm ülkelerle müttefiklik ruhuna uygun olarak ilişkilerimiz güçlenmeye devam eder."

REKLAM

GÜNDEM Beyaz Saray’dan ‘Erdoğan-Biden’ görüşmesine yönelik açıklama: Biden savunma ortaklığımızı yeniden teyit etti