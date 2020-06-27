AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in TBMM’deki konuşmalarına karşı küfür eden Atalay Başkak gözaltına alındı
AK Parti’li Özlem Zengin'e sosyal medyada küfürler eden Atalay Başak gözaltına alındı
Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM'deki konuşması sonrası sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak küfürler eden Atalay Başkak isimli şahıs gözaltına alındı. Başkak bugün hakim karşısına çıkıp yargılanacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada önce çarpıtıldı, sonra da sistematik bir biçimde sosyal medya ve bazı basın yayın organları tarafından hedef gösterildi.
Her seferinde demokrasi, hukuk, adalet ve kadın hakları naraları atan CHP'liler Özlem Zengin'e karşı linç girişimi başlatarak sosyal medyadan hakaret ve küfürler etti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ve küfürler eden saldırganlardan biri gözaltına alındı.
Diriliş Postası'nda yer alan habere göre Atalay Başkak bugün hakim karşısına çıkıp yargılanacak.