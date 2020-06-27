AK Parti’li Özlem Zengin'e sosyal medyada küfürler eden Atalay Başak gözaltına alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada önce çarpıtıldı, sonra da sistematik bir biçimde sosyal medya ve bazı basın yayın organları tarafından hedef gösterildi.

Her seferinde demokrasi, hukuk, adalet ve kadın hakları naraları atan CHP'liler Özlem Zengin'e karşı linç girişimi başlatarak sosyal medyadan hakaret ve küfürler etti.

Saldırgan Atalay Başkak bugün hakim karşısına çıkıp yargılanacak.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ve küfürler eden saldırganlardan biri gözaltına alındı.

Diriliş Postası'nda yer alan habere göre Atalay Başkak bugün hakim karşısına çıkıp yargılanacak.

GÜNDEM RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: 2. Abdülhamid Han'a hakaretler savuran Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldı

GÜNDEM Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ'ın Sultan 2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeleri

OYNAT 02:02 Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, 'Cumhuriyet kadını tanımı yapıyorlar bir tek kendilerini içine koydukları. Başörtülü olmayı anormal, başı açık olmayı normal addeden bir tanımlama içerisinde bunu yapıyorlar. Biz bütün kadınları sahipleniyoruz. Bu hep bizim başımıza geliyor. Hala başörtüsü diyenlere, maalesef hala başörtüsü diyoruz, biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:33 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bu kadına haddini bildiriniz' sözleri hakkında, 'Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa. Kontrol elden kaybolduğunda, siyasi hesaplar, kurgular kaybolduğunda gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Bütün Türkiye buna şahit oldu' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:28 Özlem Zengin’in TBMM’de yaptığı konuşma yürekleri titretti AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bu kadına haddini bildiriniz' sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden videolu paylaşımda bulundu. Zengin, 'Bu kadar yıldan sonra aslında CHP de hiçbir şeyin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha hatırlatan, yasaklı günlerin simge cümlesi 'Bu kadına haddini bildirin!'e cevabımızdır' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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