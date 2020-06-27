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Gündem AK Partili Özlem Zengine sosyal medyada küfürler eden Atalay Başak gözaltına alındı
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in TBMM’deki konuşmalarına karşı küfür eden Atalay Başkak gözaltına alındı

AK Parti’li Özlem Zengin'e sosyal medyada küfürler eden Atalay Başak gözaltına alındı

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM'deki konuşması sonrası sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak küfürler eden Atalay Başkak isimli şahıs gözaltına alındı. Başkak bugün hakim karşısına çıkıp yargılanacak.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada önce çarpıtıldı, sonra da sistematik bir biçimde sosyal medya ve bazı basın yayın organları tarafından hedef gösterildi.

Her seferinde demokrasi, hukuk, adalet ve kadın hakları naraları atan CHP'liler Özlem Zengin'e karşı linç girişimi başlatarak sosyal medyadan hakaret ve küfürler etti.

Saldırgan Atalay Başkak bugün hakim karşısına çıkıp yargılanacak.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

  • AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ve küfürler eden saldırganlardan biri gözaltına alındı.

Diriliş Postası'nda yer alan habere göre Atalay Başkak bugün hakim karşısına çıkıp yargılanacak.

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: 2. Abdülhamid Han'a hakaretler savuran Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldı
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Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz
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Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, 'Cumhuriyet kadını tanımı yapıyorlar bir tek kendilerini içine koydukları. Başörtülü olmayı anormal, başı açık olmayı normal addeden bir tanımlama içerisinde bunu yapıyorlar. Biz bütün kadınları sahipleniyoruz. Bu hep bizim başımıza geliyor. Hala başörtüsü diyenlere, maalesef hala başörtüsü diyoruz, biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa
OYNAT 02:33
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bu kadına haddini bildiriniz' sözleri hakkında, 'Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa. Kontrol elden kaybolduğunda, siyasi hesaplar, kurgular kaybolduğunda gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Bütün Türkiye buna şahit oldu' ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin’in TBMM’de yaptığı konuşma yürekleri titretti
OYNAT 03:28
Özlem Zengin’in TBMM’de yaptığı konuşma yürekleri titretti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bu kadına haddini bildiriniz' sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden videolu paylaşımda bulundu. Zengin, 'Bu kadar yıldan sonra aslında CHP de hiçbir şeyin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha hatırlatan, yasaklı günlerin simge cümlesi 'Bu kadına haddini bildirin!'e cevabımızdır' açıklamasında bulundu.


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İhaleye fesat karıştıran CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı
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Yakalananterörist gösterdi

Yakalanan
terörist gösterdi

Terör örgütü ​PKK kış üslenmesi için hazırlıyordu.
Bunlar saatli bomba gibi

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Heyecanlandıran açıklama

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YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?
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YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

2020 YKS puan hesaplama süreci hakkında araştırmalar hızlandı. Koronavirüsü gölgesinde adaylara bu yıla özel baraj puanı ve sınav süresi hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün uygulanacak. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirilecek, ardından Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacak. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecek.
İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak
Ekonomi

İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak

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Galatasaray-Başakşehir rekabetinde dikkati çeken istatistik
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Galatasaray-Başakşehir rekabetinde dikkati çeken istatistik

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 3’ünü kazandı. Turuncu-lacivertliler sadece bir karşılaşmada rakibine mağlup olurken, bir müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

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