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AK Partili belediyeler vatandaşın nabzını ölçecek

AK Partili belediyeler vatandaşın nabzını ölçecek

11:0118/04/2025, Cuma
AA
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Foto :Arşiv.
Foto :Arşiv.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın başlattığı yeni projeyle, AK Parti'ye bağlı belediyeler, "Vatandaş Soruyor, Başkan Yanıtlıyor" etkinlikleri düzenleyecek.

AK Parti'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki AK Partili belediyelerde eş zamanlı düzenlenecek programla, belediye başkanlarının görevdeki ilk yıllarında hayata geçirdikleri hizmet ve projeler vatandaşlarla paylaşılacak.


Doğrudan belediye başkanlarına yöneltebilecekler


Mahalle sakinlerinin söz alıp görüş ve taleplerini dile getireceği toplantıda, vatandaşlar sorularını da doğrudan belediye başkanlarına yöneltebilecek.


Yarın başlayacak proje kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de İstanbul Kağıthane'deki programa katılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek Demir, AK Parti Yerel Yönetimler vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunacak.




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