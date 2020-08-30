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Gündem AK Partili Kurtulmuştan Norveçte Kuran-ı Kerimin yırtılmasına sert tepki Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz
ANKARA

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki: Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki: Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz

Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Kerim'i yırtarak Müslümanlığa saldıran soysuzlar, Batı’da İslam düşmanlığının hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan sadece failleri değil, politik çıkar uğruna İslamofobi'yi körükleyen Batılı siyasetçilerin de sorumlu olduğunu belirtti.

Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
OYNAT 00:00
Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)' grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı.


Avrupa'nın ortasında yapılan bu düşmanca hareketlere karşı gereken hukuki yaptırımların bir an evvel ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Sözde demokratik, insani değerleri savunduğunu iddia eden bazı Batı ülkeleri İslam düşmanlığı karşısında tedbir almazlarsa hem bu insanlık suçu kendilerini esir alacak hem de iki milyar Müslüman'ın nefretini kazanacaklardır. İslam düşmanları ve arkasındaki güçler bilsinler ki Allah'ın sözü en yücedir, Kur'an-ı Kerim insanlık için ebedi yol göstericidir. Şüphesiz Allah'ın kitabı kıyamete kadar korunacaktır. Hiç kimse onun tek harfine dahi zarar veremez ancak bu alçak provokasyonu gerçekleştirenlerin her zaman karşısında duracağımızı da ilan ediyoruz.

Norveç'te Kur'an-ı Kerim provakasyonu
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Norveç'te Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Dışişleri Bakanlığından Norveç'te yaşanan olayla ilgili açıklama: Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz
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