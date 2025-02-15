AK Partili Zeynel Abidin Okul'dan İBB'nin 'engelleniyoruz' iddiasına tepki: Mesele imza değil

AK Partili Zeynel Abidin Okul İBB'ye tepki gösteri
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB'nin bilboardlara yazdığı 'engelleniyoruz' iddiasına tepki gösterdi. Okul "İBB yönetimi, borçlanma sınırını doldurmuş, mali disiplini göz ardı etmiş ama suçu merkezi idareye atıyor. Oysa mesele imza değil, bütçeyi doğru yönetememektir." dedi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelindeki bazı bilboardlara astığı afişlerde
'Beklenen imza 6. kez atılmadı. Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu'nun yapımı 2022'den beri engelleniyor'
iddiasında bulundu.
AK Partili Okul gerçeği açıkladı
AK Partili Okul gerçeği açıkladı
Söz konusu iddiaya tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili
Zeynel Abidin Okul
, algı ve manipülasyon yapıldığını söyledi.
Okul X hesabından şunları yazdı;
Yine algı, yine manipülasyon!
Defalarca izah ettik, mecliste anlattık ama nafile.
"Mesele imza değil"
"Mesele imza değil"
İBB yönetimi, borçlanma sınırını doldurmuş, mali disiplini göz ardı etmiş ama suçu merkezi idareye atıyor. Oysa mesele imza değil, bütçeyi doğru yönetememektir.
Gerçek belediyecilik, kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir hizmet üretmektir. İstanbul halkı bahaneleri değil, çözüm üreten bir yönetimi hak ediyor.
İBB Meclisi'nde de konuşan Okul şunları söyledi;
"Bir imza bir imza bir imza. Arkadaşlar bir imza değil işte. Bakın Cumhurbaşkanlığı planlama ofisi bütün Türkiye'deki belediyelerin borçlanma kapasitesi var. Ya aşmıssınız. "Çok bu hatla alakalı talebiniz varsa borç stoklarını revize edin ondan sonra bu izni verelim." Adamlar bunu söylüyor. Özellikle aradım sordum. Yok böyle bir şey.
"Bakanlık neden şimdi engellemiyor?"
"Bakanlık neden şimdi engellemiyor?"
Yine sayın belediye başkanı dedi ki Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramway Hattı'nın Ulaştırma Bakanlığı'ndan onayını aldık ve dedi şu anda o projeyi başlatıyoruz. Eğer engelleniyorsanız niye size Ulaştırma Bakanlığı izin veriyor. İzah edin o zaman. Niye orada engellemiyor da burada engelliyor. Demek işler böyle değil arkadaşlar. Kamuyu doğru bilgilendirelim."
#Zeynel Abidin Okul
#ibb
#Sefaköy