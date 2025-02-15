AK Partili Zeynel Abidin Okul'dan İBB'nin 'engelleniyoruz' iddiasına tepki: Mesele imza değil

"Bir imza bir imza bir imza. Arkadaşlar bir imza değil işte. Bakın Cumhurbaşkanlığı planlama ofisi bütün Türkiye'deki belediyelerin borçlanma kapasitesi var. Ya aşmıssınız. "Çok bu hatla alakalı talebiniz varsa borç stoklarını revize edin ondan sonra bu izni verelim." Adamlar bunu söylüyor. Özellikle aradım sordum. Yok böyle bir şey.