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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Akıncı Üssü davasında Adil Öksüz itirafı

Akıncı Üssü davasında itiraf: Adil Öksüz'ü gördüm

FETÖ'nün 15 Temmuz'da karargah olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında tanık sıfatıyla ifade veren eski kurmay albay Emin Mert, geçmişte davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ü de örgüt toplantılarında gördüğünü belirterek, "Adil Öksüz'ün askeri bir ortam içinde bulunmasını zaten anormal bir durum olarak yorumluyorum" dedi.

AA
Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra FETÖ'cü hakim tarafından serbest bırakılan Adil Öksüz
Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra FETÖ'cü hakim tarafından serbest bırakılan Adil Öksüz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

ÖKSÜZ'Ü GÖRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren eski kurmay albay Emin Mert, 1985'te gittiği dershanede FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, Hava Harp Okulu'nda eğitim gördüğü süre içinde de örgütle bağının devam ettiğini dile getirdi.

  • Mert, geçmişte davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ü de örgüt toplantılarında gördüğünü belirterek, "Adil Öksüz'ün askeri bir ortam içinde bulunmasını zaten anormal bir durum olarak yorumluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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