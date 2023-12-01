Akşener’den geri adım

Altılı Masa’yı yerden yere vurarak mart yerel seçimlerinde “Blöf yapmıyoruz” sözleriyle her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında sürpriz geri adım geldi. Özel ile Akşener arasında beklenen görüşme dün İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapıldı. İki lider bir saati bulan görüşme sonrası kısa bir açıklama yapmakla yetindi.

İŞ BİRLİĞİ YAPALIM MI?

Özel, İYİ Parti’nin seçime kendi adaylarıyla girme kararını saygı ile karşıladıklarını belirtirken seçime ilişkin somut bir teklifle gelmediğini ifade etti. Özel, yerel seçimlerin esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini geliştirebildiğine dikkat çekti. İttifak kelimesinin uzun süren toplantıları çağrıştırdığına değinen Özel, “Biz İYİ Parti’ye önümüzdeki yerel seçimde iş birliği içinde olup olmayacağımızı, GİK kararının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini’’ sorduklarını açıkladı. Özel, “Eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkânın yaratılıp yaratılamayacağını sorduk’’ dedi.

KIRGINLAR İTTİFAKA KARŞI

Akşener de Özel’in isteğinin pazartesi günü toplanacak GİK’te görüşüleceğini kaydetti. Akşener, “Biz doğal olarak GİK’i toplayacaktık. Orada bu soruyu, GİK’te soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek. O zaman göreceğiz’’ diye konuştu. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti’nin Ankara, İstanbul özelinde bir iş birliğine sıcak baktığı kaydediliyor. İYİ Parti’nin son günlerde yaşanılan istifa dalgasına da bu şekilde set çekilmesinin hesabı yapılıyor. Ancak parti içi kırgınlar aksini düşünüyor. CHP ile olası bir iş birliğinin 6’lı Masa’ya oturup kalkmaktan sonra ikinci hata olacağını değerlendiriyor. CHP’de ise İYİ Parti’den olumlu bir cevabın özellikle İstanbul ve Ankara’da ellerini güçlendireceği tespitleri yapılıyor.

O gelmeden biz niye gittik?

Özgür Özel’in iş birliği için Meral Akşener’in kapısını çalması CHP içinde, İYİ Parti liderine dönük siteme neden oldu. Akşener’in 4-5 Kasım’da toplanan CHP Büyük Kurultayı’nda genel başkanlığa seçilen Özel’e hayırlı olsun ziyaretine gelmemesi de şu sözlerle eleştirildi: “Sadece telefonla arayarak hayırlı olsun denir mi? Hayırlı olsun buluşması olmadan, ittifak için neden gidilir. Sadece telefon ile aramak olmaz. Ankara siyasetinde yerleşik geleneklere göre hayırlı olsun demeye karşı taraf gelirdi. İki lider arasında abla-kardeş samimiyeti var. 2019 yerel seçimleri ve son mayıs genel seçimleri dahil eskiden yapılmış iki partinin ittifakı var. Kendisi gelmeden bizim gitmemiz olmadı.”

Teşkilat hâlâ cevap bekliyor

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in seçime tek başına girme gibi kararları ve partideki kayıp para iddiaları teşkilat ile yönetimi de karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, İYİ Parti'de teşkilattan, para karşılığında vekillik iddialarına genel merkezden mantıklı bir yanıt gelmemesi nedeniyle istifalar yaşanıyor. İYİ Parti teşkilatındaki istifaların ardından Genel Başkan Meral Akşener'in '81 ilde de aday gösterme ısrarcılığı' kadar 'para karşılığında vekillik' iddiaları da var.

NASIL OY İSTEYELİM?

Teşkilattan “Biz bu iddialardan aklanmadan vatandaştan oy istemeyiz, iddialar karşısında güçlü bir argümanımız olmalı, seçimlerde aday açıklasanız da bizim karşımıza adaydan önce bu iddialar çıkartılacak” şeklinde tepkiler geldiği öğrenildi. Yeni Şafak'a konuşan bir İYİ Partili eski bir il yöneticisi, "Yerel seçimlerde belediye kazanma şansımızı olmadığını ifade ettik. Tek başımıza belediye başkanlığı kazanamayacağımızı söyledik. Bizi vizyon eksikliği ve dar görüşlü olmakla itham eden genel merkez yöneticileri ile karşılaştık" ifadelerini kullandı.







