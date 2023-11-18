Akşener’e ittifak baskısı

Yerel seçimlerdeki senaryosunu ittifaklar üzerinden kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nı yerel seçimlerde tekrar bir araya getirmek için her yolu deniyor. Bunun için CHP’de ‘Değişim’ sloganıyla başlattığı yarışla eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu deviren İmamoğlu’nun İYİ Parti’yi ittifaka razı etmek için parti içerisinde lobi faaliyetlerine başladığı belirtildi. CHP’deki aday belirleme komisyonunda tek söz sahibi haline gelen İmamoğlu, bu etkisini İYİ Partilileri Meral Akşener’e karşı kışkırtmak için kullanıyor. İmamoğlu’nun Akşener’i ittifak masasına oturtmak için parti içerisinden Akşener’e yönelik ‘ittifak yap’ baskısı oluşturmak istediği ve bu nedenle partiden istifa edenleri İmamoğlu’nun teşvik ettiği bildiriliyor.