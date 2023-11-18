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Akşener’e ittifak baskısı

CHP’de ipleri ele alan İmamoğlu’nun hedefinde İYİ Parti var. Bazı vekillere istifa telkini yapan İmamoğlu, bu yolla yerel seçimde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyen Akşener’i ittifaka zorlamaya çalışıyor.

Yusuf Özdemir ve
04:00 - 18/11/2023 samedi
Güncelleme: 05:54 - 18/11/2023 samedi
Yeni Şafak
Seçim hezimetine kadar Akşener ile İmamoğlu arasından su sızmıyordu.

Seçim hezimetine kadar Akşener ile İmamoğlu arasından su sızmıyordu.

Yerel seçimlerdeki senaryosunu ittifaklar üzerinden kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nı yerel seçimlerde tekrar bir araya getirmek için her yolu deniyor. Bunun için CHP’de ‘Değişim’ sloganıyla başlattığı yarışla eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu deviren İmamoğlu’nun İYİ Parti’yi ittifaka razı etmek için parti içerisinde lobi faaliyetlerine başladığı belirtildi. CHP’deki aday belirleme komisyonunda tek söz sahibi haline gelen İmamoğlu, bu etkisini İYİ Partilileri Meral Akşener’e karşı kışkırtmak için kullanıyor. İmamoğlu’nun Akşener’i ittifak masasına oturtmak için parti içerisinden Akşener’e yönelik ‘ittifak yap’ baskısı oluşturmak istediği ve bu nedenle partiden istifa edenleri İmamoğlu’nun teşvik ettiği bildiriliyor.


BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI VADETTİ

Akşener’i yerel seçimlerde ittifak masasına oturtmak için İYİ Partililerle karşı karşıya getirmek isteyen İmamoğlu’nun istifa edecek isimlere CHP’den belediye başkan adaylığı vadettiği belirtiliyor.


İSTİFALARDA RANT ETKİSİ

İYİ Parti’yi sarsan istifalar partide yaklaşan seçimler öncesinde bir numaralı gündem. Parti içinde bir grubun ‘ittifaksız seçim’ kararından rahatsız olduğu belirtilirken, ittifakın parti için önemi “Hükümet değiliz, belediyemiz yok ittifak yapmazsak belediyemiz olmaz. Parti dağılır’’ değerlendirmeleri ile vurgulanıyor. Parti içinde son günlerde yaşanan çalkantının ittifaksız seçimde direnen Genel Başkan Meral Akşener’e mesaj niteliğinde olduğu kaydediliyor.


#politika
#CHP
#İYİ Parti
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