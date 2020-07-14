Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Alevlerin ortasında mahsur kaldılar Tuncelide yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
3. SAYFA

Alevlerin ortasında mahsur kaldılar: Tunceli'de yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı​

Alevlerin ortasında mahsur kaldılar: Tunceli'de yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı

Tunceli'de yapımı süren bir kültür merkezinin çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Yangında mahsur kalan işçiler son anda kurtarıldı.
Yangında mahsur kalan işçiler son anda kurtarıldı.

Tunceli'de hayırsever bir iş adamı tarafından Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ata Sokak'ta yaptırılan inşaatı süren Kültür Merkezi'nin çatısında henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, çatıda bulunan 2 işçi çıkan alevler ve duman sebebiyle burada mahsur kaldı.

Zaman zaman alevlerin kendilerine ulaşmaması için binadan atlamayı düşünen işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İnşaatta can pazarı kamerada
OYNAT 00:59
İnşaatta can pazarı kamerada
Tunceli'de bir inşaatın son katında yangın çıktı, 2 işçi mahsur kaldı. İşçiler yangından saniyelerle itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kurtulurken, o anlarda kameraya yansındı.


İtfaiye ekipleri, binaya uzatılan yangın merdiveni sayesinde iki işçiyi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı.

Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.

İHA
Tunceli'de inşaat halindeki bir binanın en üst katında yangın çıktı. Mahsur kalan 2 işçi itfaiye tarafından son anda kurtuldu.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra takviye olarak bölgeye gelen Tunceli Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA ) aracının da desteği ile söndürüldü.

İHA
Yaklaşık bit saatlik çalışmayla söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Yaklaşık bit saatlik çalışmayla söndürülen yangında binada hasar oluştu.

İl Emniyet Müdür Yılmaz Delen, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

İHA
Tunceli Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA ) aracının da desteği ile söndürüldü.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Ata Sokak'ta bir hayırsever iş adamı tarafından yapımı devam eden kütüphane ile kongre merkezi inşaatının çatı kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı aktarıldı.

Yangının, emniyet, itfaiye ve jandarma itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ile belediye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Alevlerin ortasında mahsur kaldılar: Tunceli'de yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı
FOTOĞRAF 9
Title
Tunceli'de hayırsever bir iş adamı tarafından Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ata Sokak'ta yaptırılan inşaatı süren Kültür Merkezi'nin çatısında henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, çatıda bulunan 2 işçi çıkan alevler ve duman sebebiyle burada mahsur kaldı.
Title
Zaman zaman alevlerin kendilerine ulaşmaması için binadan atlamayı düşünen işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Title
İtfaiye ekipleri, binaya uzatılan yangın merdiveni sayesinde iki işçiyi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı.
Title
Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.
Title
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra takviye olarak bölgeye gelen Tunceli Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA ) aracının da desteği ile söndürüldü.
Title
Yaklaşık bit saatlik çalışmayla söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Title
İl Emniyet Müdür Yılmaz Delen, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.
Title
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Ata Sokak'ta bir hayırsever iş adamı tarafından yapımı devam eden kütüphane ile kongre merkezi inşaatının çatı kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı aktarıldı.
Title
Yangının, emniyet, itfaiye ve jandarma itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ile belediye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Alevlerin ortasında mahsur kaldılar: Tunceli'de yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı
Tunceli'de yapımı süren bir kültür merkezinin çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.


Abone Ol Google News
Nükleer rekabete hazır olunmalı!

Nükleer rekabete hazır olunmalı!

​Trump'ın kararı ile silahlanma yarışı yeniden başladı.
Tuncelide can pazarı

Tunceli'de can pazarı

Alevlerin ortasında kaldılar: İki işçi son anda kurtarıldı.
Erdoğana tazminat ödeyecek

Erdoğan'a
tazminat ödeyecek

Yeniden görülen 'Man Adası' davasında karar çıktı.

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması.
'Yıldırım 1' operasyonu başladı

'Yıldırım 1' operasyonu başladı

​Cudi'de başlatılan operasyonda 15 Temmuz detayı.

Türkiye - Azerbaycan

Türkiye - Azerbaycan

​Bin yıl önce vatan belledik bin yıl daha buradayız.

15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

Dijital kütüphaneyi 1.3 milyon kişi ziyaret etti.
Bugün hesaba yatırıyoruz

Bugün hesaba yatırıyoruz

​Bakan Albayrak'tan çiftçilere bayram müjdesi.

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı.

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi.

Erdoğan açıklamıştı: Korona tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek.

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.