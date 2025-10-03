Algıları yerle bir ettiler

Yaptıkları işle çok gurur duyuyorum. Ablukayı da ‘abluka kırılamaz’ algısını da yerle bir ettiler. Sağ salim döndüklerinde bunun gururunun yanına kavuşma sevincimiz de eklenecek

Yaptıkları işle çok gurur duyuyorum. Ablukayı da ‘abluka kırılamaz’ algısını da yerle bir ettiler. Sağ salim döndüklerinde bunun gururunun yanına kavuşma sevincimiz de eklenecek

Küresel Sumud Filosu’ndaki Morgana Gemisi’nde seyir halinde olan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de diğer aktivistler gibi İsrail işgal güçleri tarafından zorla alıkonuldu. Çelik’ten önceki gece saat 02.40’tan bu yana haber alınamıyor. Ersin Çelik’in eşi gazeteci Nuriye Çakmak Çelik, “

Küresel Sumud Filosu’ndaki Morgana Gemisi’nde seyir halinde olan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de diğer aktivistler gibi İsrail işgal güçleri tarafından zorla alıkonuldu. Çelik’ten önceki gece saat 02.40’tan bu yana haber alınamıyor. Ersin Çelik’in eşi gazeteci Nuriye Çakmak Çelik, “

Delegasyondan gelen bilgilere göre, Ersin Çelik’in bulunduğu Morgana gemisine saat 02.40’ta müdahale edildi. Ancak jammer kullanıldığı için iletişim önceden kesilmişti. Telefonunu denize atacağını söylemişti. Atarken son kez arayıp haber verecekti ama vakti olmadı demek ki

Delegasyondan gelen bilgilere göre, Ersin Çelik’in bulunduğu Morgana gemisine saat 02.40’ta müdahale edildi. Ancak jammer kullanıldığı için iletişim önceden kesilmişti. Telefonunu denize atacağını söylemişti. Atarken son kez arayıp haber verecekti ama vakti olmadı demek ki

İnternet bütün gece gidip geliyordu. Bu kez geri gelmeyince saldırı olduğunu anladım. Zaten kısa süre sonra delegasyon ilan etti.

İnternet bütün gece gidip geliyordu. Bu kez geri gelmeyince saldırı olduğunu anladım. Zaten kısa süre sonra delegasyon ilan etti.

İtalya’da bu tip saldırılara karşı defalarca tatbikat yapıldığını vurgulayan Çelik, “Beklediğimiz bir durumdu. Zaten kırmızı bölgeye girdikleri andan itibaren hepimiz teyakkuzdaydık. Uzun zamandır her dakikamız, riskli bölgeye girdiklerinde bir korsan saldırıya uğrayacakları endişesiyle geçiyordu. Ne kadar kendinizi hazırlasanız da o an çok başka bir heyecan ve kaygı yaşıyorsunuz. Canlı yayından sürekli gemileri takip ediyordum. Üsküdar Meydanı’nda canlı yayında dev ekrana gemilere saldırı görüntüleri yansıtıldığı an aslında hiç hazır olmadığımı hissettim” şeklinde konuştu.