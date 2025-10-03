Algıları yerle bir ettiler

İsrail’in alıkoyduğu aktivistlerden Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik’in eşi gazeteci Nuriye Çakmak Çelik, yapılan işle gurur duyduğunu söyledi. Çelik, “Her ne olursa olsun filo görevini başardı, abluka kırıldı. Ablukayı da ‘abluka kırılamaz’ algısını da yerle bir ettiler” şeklinde konuştu.
Küresel Sumud Filosu’ndaki Morgana Gemisi’nde seyir halinde olan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de diğer aktivistler gibi İsrail işgal güçleri tarafından zorla alıkonuldu. Çelik’ten önceki gece saat 02.40’tan bu yana haber alınamıyor. Ersin Çelik’in eşi gazeteci Nuriye Çakmak Çelik, “
Yaptıkları işle çok gurur duyuyorum. Ablukayı da ‘abluka kırılamaz’ algısını da yerle bir ettiler. Sağ salim döndüklerinde bunun gururunun yanına kavuşma sevincimiz de eklenecek
” dedi.
TELEFONU DENİZE ATTI
“Eşim Ersin Çelik’in içinde bulunduğu Morgana gemisinin müdahale edilen 13’üncü gemi olduğunu kaydeden Çelik, eşinin 1 Ekim’i 2 Ekim’e bağlayan gece saat 01.50’de sesli mesaj gönderdiğini, ardından bağlantının kesildiğini söyledi. Çelik, “
Delegasyondan gelen bilgilere göre, Ersin Çelik’in bulunduğu Morgana gemisine saat 02.40’ta müdahale edildi. Ancak jammer kullanıldığı için iletişim önceden kesilmişti. Telefonunu denize atacağını söylemişti. Atarken son kez arayıp haber verecekti ama vakti olmadı demek ki
” dedi.
GAYET SAKİNDİ
Arayıp ulaşamayınca biraz beklediğini belirten Çelik, “
İnternet bütün gece gidip geliyordu. Bu kez geri gelmeyince saldırı olduğunu anladım. Zaten kısa süre sonra delegasyon ilan etti.
En son sürekli taciz olduğunu, gemilere ışık tutulduğunu, önlerindeki gemilere tazyikli su sıkıldığını söylemişti. Etraflarında zodyakların dolaştığını da... Gayet sakindi ama”
İtalya’da bu tip saldırılara karşı defalarca tatbikat yapıldığını vurgulayan Çelik, “Beklediğimiz bir durumdu. Zaten kırmızı bölgeye girdikleri andan itibaren hepimiz teyakkuzdaydık. Uzun zamandır her dakikamız, riskli bölgeye girdiklerinde bir korsan saldırıya uğrayacakları endişesiyle geçiyordu. Ne kadar kendinizi hazırlasanız da o an çok başka bir heyecan ve kaygı yaşıyorsunuz. Canlı yayından sürekli gemileri takip ediyordum. Üsküdar Meydanı’nda canlı yayında dev ekrana gemilere saldırı görüntüleri yansıtıldığı an aslında hiç hazır olmadığımı hissettim” şeklinde konuştu.
Saldırının İsraillilerin kutsal günlerinden birine denk geldiğini ifade eden Çelik, “
İşler yavaş ilerliyor, bilerek de yavaşlatıyor olma ihtimalleri yüksek. Dışişleri ve konsolosluktan ailelere kimse henüz ulaşmadı. Biz ailelerle sürekli çeşitli gruplarda görüşüyoruz. Tek temennimiz düzenli ve sağlıklı bilgi alabilmek ve deport işlemlerinin bir an önce tamamlanıp herkesin sağlıkla, afiyetle evine dönebilmesi
