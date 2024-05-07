Altı aylık süreç yarın başlıyor: Kırklareli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarından konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor. Bölgede “Mantar avcısı” olarak bilinin kişiler tarafından özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarları işlenmesi için tesislere getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün elde ediliyor.