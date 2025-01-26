Altyapı ve enerji acil öncelik

Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan Suriye raporunda ülkede hayatın normale dönmesi için en acil ve temel önceliğin; zarar görmüş altyapının yeniden inşası, enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve temel hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sağlanması olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse’nin kaleme aldığı “Suriye’de Barış ve İstikrarın Sağlanması İçin Yol Haritası” başlıklı raporda toplumsal zayıflıktan dolayı yeni yönetimin önündeki meydan okumaların çok çeşitli ve katmanlı olduğu kaydedildi.





ENKAZ BIRAKTILAR

Raporda, “Ülkenin kalkınması için altyapı yatırımlarının dışında güvenliğin sağlanması, sınır kontrolünün yeniden tesis edilmesi, silahlı grupların merkezi bir ordu çatısı altında toplanması ve organize suç örgütlerinin dağıtılması, barış sürecinin güvence altına alınmasını sağlayacaktır” denildi. Raporda, “Rejim ve destekçilerinin Suriye’de bıraktığı enkazı toplayarak ülkede kapsayıcı bir barış inşası süreci başlatmak, yeni yönetimin temel gündemi olacaktır” ifadeleri kullanıldı.





KAPSAYICI BİR TEMSİL YAPISI

Etnik ve mezhepsel gruplar arasındaki güvensizliğin giderilmesi, toplumsal uzlaşı mekanizmalarının kurulması ve yönetimde kapsayıcı bir temsil yapısının oluşturulmasının barışın kalıcı hale gelmesinde belirleyici olacağı vurgulanan raporda Baas rejimin bunu başaramadığı kaydedilerek şu görüşe yer verildi: “Asıl önemli olan, daha önceleri rejim destekçisi olarak konumlandırılmış toplumsal kesimler içindeki makul çoğunluğun yeniden kazanılması ve aşırıcı unsurların marjinalleştirilmesi olacaktır.”



