Gündem Amaç psikolojik sağlamlık düzeylerini arttırıp zorluklarla başa çıkabilme becerisi geliştirmek
YEREL GÜNDEM

Amaç psikolojik sağlamlık düzeylerini arttırıp zorluklarla başa çıkabilme becerisi geliştirmek

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kültür ve Sanat Evleri’nde; belediyenin uzman psikologları eşliğinde, çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile çeşitli zorluklarla başa çıkabilme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla, “Çocuk ve Ergenlik Programı” uygulanmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amaç psikolojik sağlamlık düzeylerini arttırıp zorluklarla başa çıkabilme becerisi geliştirmek
Akdeniz Belediyesi

Çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık, sosyal beceri ve başa çıkma özelliklerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş deneysel, çok boyutlu ve interaktif bir psiko-eğitim programı olan Çocuk ve Ergenlik Programı; Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kültür ve Sanat Evleri’nde uygulanmaya başlandı.

Programa, ebeveynler de çocuklarıyla birlikte katılıyor

Hem çocukların hem de ebeveynlerin katıldığı ve dünya çapında 7 farklı ülkede uygulanan bu program ile çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık, sosyal beceri ve başa çıkma özelliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Program kapsamında 10 çocuk modülü ve 4 ebeveyn modülü bulunurken, ilk olarak ebeveynler ile bireysel görüşmeler yapıldı ve çocuklar ile ilk oturum gerçekleştirildi.

Öte yandan; Psikolojik Sağlamlık Programı’nın kendine özel bir ölçme aracı bulunmakta olup, bu sayede program öncesi ve sonrası çocuklardaki psikolojik sağlamlık becerisi objektif şekilde değerlendirilebiliyor.

Program hakkında…

Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık ve Dayanıklılık Geliştirme Programı; çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık, sosyal beceri ve olumlu başa çıkma özelliklerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş deneysel, çok boyutlu ve interaktif bir psiko-eğitim programıdır.

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