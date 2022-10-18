​Amasra için heyet.

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amasra’da yaşanan maden faciası oldu. Toplantıda Erdoğan’ın Bartın’da yakınlarını kaybeden ailelere yapılacak yardımlarla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce Meclis’e getirilmesi konusunda talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda MKYK toplantısında, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Jülide Sarıeroğlu’ndan oluşan bir ekip kuruldu. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, “Bir an önce toplanın, bunu halledin” ifadelerini kullandı. Yasal düzenlemenin bu hafta Genel Kurul’da görüşülecek torba yasaya eklenmesi bekleniyor.

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