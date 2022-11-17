Anayasa’da son rötuşlar

AK Parti’de başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeleri içeren Anayasa değişikliği ile ilgili son toplantılar yapıldı.

24. MADDEYE EK

AK Parti kurmayları, çalışma ile ilgili son değerlendirmelerin yapıldığını ifade ederek, “Toplantılarda, ileride bu kavram ne getirir, bunu tartışıyoruz. Bunun incelemelerini yapıyoruz. Başı açık ve başı örtülü kavramının eklenmesine karar verdik” bilgisini verdi. Yapılan son toplantılarda, 24. maddeye ek olarak, “Hiç kimse başı açık ya da kapalı olduğu için kamuda çalışma, eğitim öğretim hakkından mahrum bırakılamaz” şeklinde bir düzenlemenin yapıldığı aktarıldı.

ERDOĞAN’A YENİDEN SUNULACAK

Toplantılarda, ‘kılık kıyafet serbestisi’ ifadesinin tam anlamıyla ‘başörtü’ kavramını açıklamadığı gerekçesiyle bundan vazgeçildiği kaydedildi. Anayasa değişiklik çalışmasının tamamlandığı ve önümüzdeki hafta pazartesi günkü Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yeniden bir sunum yapılacağı belirtildi. AK Parti kurmayları, Anayasa değişikliğinin Meclis’e bütçeden sonra aralık ayının sonuna doğru sunulacağını ifade ettiler. Teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Meclis’e sunacak.

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