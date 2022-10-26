Adalet Bakanı Bozdağ, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başörtüsüne yasal güvence getiren Anayasa çalışmasının nihayete erdiğini söyleyen Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı’mıza arz edildi. 41’inci maddenin 1’inci fıkrası değiştiriliyor, 24’üncü maddeye de iki fıkra ekleniyor. Hem başı açık hem başı örtülü olan, herkes için anayasal teminat getiriyoruz" diye konuştu.

İNFAZ DÜZENLEMESİ SEÇİMDEN SONRA

Yeni infaz düzenlemesiyle ilgili komisyonun çalıştığını belirten Bozdağ, "Bunlar seçimden sonra yapacağımız işler. Şu anda yaptığımız taslak çalışmalar ayrı, nihayete erenler var, uzun vadeli olanlar var. Komisyonlar kuruldukça kamuoyuna duyuruyoruz, onlar çalışacak. Bilim Komisyonu kuruyoruz; hem kendi iç hukukumuzu, hem akademiyi, hem yargıyı, hem de uluslararası hukuku inceleyecekler. Bunlar zaman alacak. Bu çalışmalar bittikten sonra biz gündeme alacağız. Biz şimdi neler yapacağımıza dair hedefler ortaya koyduk ama muhtevayı henüz netleştirmedik. Bunlar seçimden sonra yapılacak" ifadelerini kullandı.

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DİYARBAKIR CEZAEVİ’NE GÜÇLENDİRME

İsmi darbelerle anılan 3 cezaevi bulunduğunu belirten Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin depreme dayanıklılık testinden geçirileceğini belirterek, "78 yapımı olduğu için ona göre güçlendirecek. Diğer çalışmalar yapılacak" dedi.