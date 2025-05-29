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Ankara için saat verildi: Valilikten sağanak uyarısı yapıldı

Ankara için saat verildi: Valilikten sağanak uyarısı yapıldı

13:0129/05/2025, Perşembe
DHA
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Ankara Valiliğinden 'sağanak' uyarısı yapıldı.
Ankara Valiliğinden 'sağanak' uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Gök gürültülü sağanağın saat 13.00 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.



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