Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: Bir tutuklama

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 200 gram metamfetamin, 90 gram kannabinoid ve 60 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.