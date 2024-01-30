Antalya-Konya yolunda yoğun kar yağışı: TIR geçişine kapatıldı

Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yolun tekrar tır ve kamyon geçişlerine açılacağı öğrenildi.