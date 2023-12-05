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Arıza yapan otomobilinde adeta ölümü bekledi: TIR'ın çarptığı kazada olay yerinde hayatını kaybetti

Bitlis'te otomobili arıza yapan bir vatandaş aracını yol kenarına park etti. Sürücüsünün içinde bulunduğu otomobile arkadan TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp tarlaya savrulurken araç içinde bulunan sürücü ise hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
21:35 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Bitlis'te kaza
Bitlis'te kaza

Arıza yapınca park edilen otomobile TIR çarptı, kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, seyir halindeyken arızalanınca yolun kenarına park edilen otomobile, arkadan TIR çarparak metrelerce sürükledi. Tarlaya savrularak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde, Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesi kara yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Yıldızcan yönetimindeki 06 ET 3389 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Sürücüsü, otomobili yolun kenarına park etti. O sırada aynı yönde hızla gelen TIR, park halindeki otomobile çarparak sürükledi. Kazada sürüklenerek takla atıp tarlaya savrulan otomobilde bulunan Vahide Yıldızcan hayatını kaybederken, eşi Hanifi Yıldızcan da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönüşen otomobil sürücü Yıldızcan, araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldızcan, Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden Vahide Yıldızcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bitlis
#Trafik Kazası
#Adilcevaz
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