Arıza yapan otomobilinde adeta ölümü bekledi: TIR'ın çarptığı kazada olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde, Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesi kara yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Yıldızcan yönetimindeki 06 ET 3389 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Sürücüsü, otomobili yolun kenarına park etti. O sırada aynı yönde hızla gelen TIR, park halindeki otomobile çarparak sürükledi. Kazada sürüklenerek takla atıp tarlaya savrulan otomobilde bulunan Vahide Yıldızcan hayatını kaybederken, eşi Hanifi Yıldızcan da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönüşen otomobil sürücü Yıldızcan, araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldızcan, Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden Vahide Yıldızcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.