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Artık yan yana gelmek zor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski ortağı CHP’ye yüklendi.

Mehmet Güney
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:58 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

CHP’nin 38’inci Kurultayı’nda “Sırtımda hançerlerle seçime girdim” diyen Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi. “Ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesi hak ettiği takdirde hançeri, ya şurasına ya kalbine vururum” diyen Akşener, CHP kurultayı için, “Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir” ifadelerini kullandı. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediğini bırakmayanlar Özel’in en büyük ‘fan’ları oldu. Kral öldü, ama 2023’e damga vuran o garip anlayış aynen yerinde duruyor” dedi.


İttifakın yolu İzmir’den geçer

CHP’deki lider değişimi sonrasında 6’lı Masa’nın eski ortakları ‘bekle gör’ moduna geçti. Özgür Özel’in genel başkanlık görevini dün Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devralmasının ardından kurultayın akıbetini bekleyen başkentteki ittifak hesapları yeniden hızlandı. CHP’nin yeni patronu Özel’in sıcak mesajlar gönderdiği İYİ Parti, “Şimdilik önümüzü görelim” demekle yetinirken, olası bir iş birliğinde İzmir için ısrarcı olacağı mesajı verildi.

SP VE DP SICAK

İYİ Parti’de “Ankara ve İstanbul’daki iş birliğinin yolu İzmir’den geçiyor” değerlendirmesi yapılıyor. Özel’in, DEVA ve Gelecek ile iş birliğine mesafeli olduğu belirtiliyor. SP ve DP’nin ise CHP ile iş birliğine sıcak yaklaştığı bildiriliyor.





#İYİ Parti
#Siyaset
#Meral Akşener
#CHP
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