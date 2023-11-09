Artık yan yana gelmek zor

CHP’nin 38’inci Kurultayı’nda “Sırtımda hançerlerle seçime girdim” diyen Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi. “Ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesi hak ettiği takdirde hançeri, ya şurasına ya kalbine vururum” diyen Akşener, CHP kurultayı için, “Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir” ifadelerini kullandı. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediğini bırakmayanlar Özel’in en büyük ‘fan’ları oldu. Kral öldü, ama 2023’e damga vuran o garip anlayış aynen yerinde duruyor” dedi.