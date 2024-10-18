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Asıl biz size teşekkür etmeliyiz

Asıl biz size teşekkür etmeliyiz

04:0018/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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George Roger Waters
George Roger Waters

Rock grubu Pink Floyd'un kurucularından müzisyen ve besteci George Roger Waters, İletişim Başkanlığı’nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaştığı video için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti. Erdoğan, videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin Filistinliyi katletti. Gazze’de 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma karşı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ise hala sessizliğini koruyor. Buna karşı sesini yükselten ünlü isimler, ilkeli davranan gazeteciler, tepkilerini meydanlarda göstermekten çekinmeyen vatandaşlar da var. Onlardan biri de dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters. Daha önce de konserlerinde sahneye Filistin bayrağıyla çıkan ünlü müzisyen, İsrail saldırılarının 1’inci yılında İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı video için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.


TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

İletişim Başkanlığı İsrail saldırılarının 1’inci yılında, “Filistin topraklarındaki soykırım ve Türkiye'nin buna karşı duruşunun” anlatıldığı bir video paylaşmış, Waters videoyu kendi sosyal medya hesabından alıntılamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin hassasiyeti için teşekkür ettiği ünlü müzisyenden cevap geldi. Waters, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye.”






#pink floyd
#george roger waters
#Recep Tayyip Erdoğan
#İletişim Başkanlığı
#teşekkür

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