Asıl biz size teşekkür etmeliyiz

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin Filistinliyi katletti. Gazze’de 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma karşı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ise hala sessizliğini koruyor. Buna karşı sesini yükselten ünlü isimler, ilkeli davranan gazeteciler, tepkilerini meydanlarda göstermekten çekinmeyen vatandaşlar da var. Onlardan biri de dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters. Daha önce de konserlerinde sahneye Filistin bayrağıyla çıkan ünlü müzisyen, İsrail saldırılarının 1’inci yılında İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı video için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.