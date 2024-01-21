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Avrupa Birliğinin geleceği tartışıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ikili ilişkileri ‘Avrupa Birliği Genişlemesi ve Bölgedeki Güncel Durum’ adlı panelde masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın'ın üstlendiği panelde Avrupa Birliği’nin geleceği ve Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere Balkanlarda AB genişlemesi, AB ile ortak işbirliği alanları ve Türkiye-Hırvatistan ilişkileri de ele alındı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
18:19 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
AB'nin geleceği ‘Avrupa Birliği Genişlemesi ve Bölgedeki Güncel Durum’ adlı panelde tartışıldı.
AB'nin geleceği ‘Avrupa Birliği Genişlemesi ve Bölgedeki Güncel Durum’ adlı panelde tartışıldı.

Ankara Millet Kütüphanesinde ‘Avrupa Birliği Genişlemesi ve Bölgedeki Güncel Durum’, adlı panel düzenlendi. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), ilişkileri ele alınarak sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın üstlendiği panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman katıldı.

Panelde Avrupa Birliği’nin geleceği ve Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere Balkanlarda AB genişlemesi, AB ile ortak işbirliği alanları ve Türkiye-Hırvatistan ilişkileri de ele alındı. Panelde Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçilerinin yanı sıra akademi dünyasından önemli uzmanlar, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.


SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ İKİ ÜLKE İÇİNDE ÖNEMLİ


Panelde söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay, Türkiye-AB özelinde Türkiye-Balkan ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye’nin bölgede sahip olduğu pozitif etkinin sistematik bir iş birliği potansiyellerinde önemli olduğu vurgulayan Bozay AB’nin 'uluslar üstü bir varlık, kimlik' olduğuna ve bölgedeki diğer aktörleri de içermesi gerektiğine inandığını kaydetti. Bozay, ‘’Ancak dünyada gerçek bir karar alıcı, kanaat oluşturucu bir kutup olmak istiyorsanız bunun medeniyetler üstü olması gerekiyor’’ dedi.


TÜRKİYE’Yİ AB İÇİN ÖNEMLİ


Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı, Grlic Radmen konuşmasında, Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin çok yönlü boyutuna dikkat çekti. Radman, Türkiye ve Hırvatistan'ın Güneydoğu Avrupa'da istikrar ve güvenliğin desteklenmesi konusunda kararlı olduğuna işaret ederek, ülkesinin AB'nin genişlemesini desteklediğini belirtti. Grlic Radman, Türkiye'nin de AB için 'önemli ve değerli' bir aday olduğunun altını çizdi. Radman, ‘’Açıkçası, sizin Avrupa yolunuz bizimkinden farklı oldu. Biz yine de desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.


TÜRKİYE STATEJİK ÖNEME SAHİP


Açıkalın kapanış konuşmasında akademik çıktıların önemini dile getireren Doç. Dr. Şuay Nihal Açıkalın, ‘’Türkiye’nin hem bölgesel hem küresel önemine vurgu yaptı. Açıkalın, ‘’Bölge ve dünya zorlu bir süreçte ve sınamalardan geçerken Türkiye Balkanlardan Avrupa’ya kıtaların kesişme noktasında stratejik role sahip bir ülke’’ ifadelerini kullandı.



#Avrupa Birliği
#Ankara Millet Kütüphanesi
#Avrupa Birliği Genişlemesi ve Bölgedeki Güncel Durum
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