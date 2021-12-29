Gündem Aydında inanılmaz ölüm Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti
AYDIN

Aydın'da inanılmaz ölüm: Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 yaşındaki Cemre Seçgin, babası Ali Hamitcan Seçgin’in kullandığı otomobille seyir halindeyken, oturduğu sağ arka koltuğun kapısının aniden açılması sonucu yola düştü. Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan küçük Cemre, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Merkezi DHA
Aydında inanılmaz olay: Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti
Babasının kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralanan küçük Cemre, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 yaşındaki Cemre Seçgin, babası Ali Hamitcan Seçgin’in kullandığı otomobille seyir halindeyken, oturduğu sağ arka koltuğun kapısının aniden açılması sonucu yola düştü.

Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan küçük Cemre, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, hastanede sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

ARKA KAPI AÇILINCE CEMRE YOLA DÜŞTÜ

Olay, saat 18.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası merkezine seyir halinde olan Ali Hamitcan Seçgin yönetimindeki otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, kapının aniden açılması sonucu yola düştü.

Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğin üzerinden geçtiği Cemre ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Cemre Seçgin, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Çocuklarının ölüm haberini alan Seçgin ailesinin fertleri hastanede sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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