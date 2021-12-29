Aydın'da inanılmaz ölüm: Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti

Gündem

14 Ocak tarihine dikkat: Sokak köpeği artabilir

Hayvanları Koruma Kanunu’na göre tehlikeli köpek türlerinin kısırlaştırılması ve bu köpeklere çip takılması gerekiyor. Ancak yasal süre 14 Ocak’ta dolacak olmasına rağmen birçok kişi henüz köpeklerini kaydettirmedi. Bu nedenle tarih yaklaştıkça bu saldırgan köpeklerin sokaklara bırakılmasından endişe ediliyor.