CHP’de Genel Merkez ile değişimcilerin kıyasıya yarıştığı İstanbul il kongresinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Kongreye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Rezil olduk” sözleri damga vurdu.

Yuhalama, arbede ve sert tartışmaların yaşandığı CHP 38’inci İstanbul İl Kongresi’nde kazanan 655 delegenin 342’sinin oyunu alan değişimcilerin adayı Özgür Çelik oldu. Genel Merkezcilerin adayı Cemal Canpolat ise 310 oyda kaldı. Bu sonuçla, CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’in blok listesinde bulunan 196 delege Büyük Kurultay’a katılmaya hak kazandı.

KUCAKLAŞMAYA HAZIRIZ

Sonucun açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Özgür Çelik, kongrenin heyecanıyla ifade edilmemesi gereken cümlelerin de söylendiğini belirtti. Çelik, “Acaba örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın. Biz, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, kadın kolumuzla, gençlik kolumuzla, tüm örgütümüzle kucaklaşmayı hazırız” diye konuştu.

BAŞKANIM BU SİZE OY İSTEYECEK!

Ancak kongreye, Kılıçdaroğlu’nun adayı olan Cemal Canpolat’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamaları damga vurdu. Genel Merkez’in adayı Canpolat, eleştirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “oylarını almak için delegeleri işe aldığını” söyledi. Söylenenlere sinirlenen İmamoğlu, salondan ayrılırken “Bu neydi ya? Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi” diyerek tepki gösterdi. Bir partilinin, “Başkanım bu size oy isteyecek” sözlerinin ardından gülen İmamoğlu, partililerle bir süre sohbet etti.

BAŞKANLAR HEDEFTE

İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın sosyal medya hesapları önceki gün yapılan seçeme zafer olarak paylaştı. Aynı hesaplar Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de aralarında bulunduğu bazı CHP’li başkanları hedef aldı.

BU AYRIŞMA ÇOK SU KALDIRIR

Karşılıklı suçlamalar ve arbedelerin gölgesinde sonuçlanan kongreyi yorumlayan CHP kaynakları, “Yaşananların seçmenlerde bile ayrışmaya neden olduğunu ve seçimlerden sonra parti içerisinde başlayan ayrışmanın yerel seçimler öncesinde daha çok su kaldırabileceğini” söyledi.

Son hamle vekillerle 5’li randevu

İstanbul’u kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük kurultaya kadar mevcut dengeleri korumaya odaklandı. Parti grubunda kararsız olan 30 milletvekilini değişim cephesine kaptırmamak için nabız yoklamaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel dışındaki 129 CHP milletvekili ile 5’li gruplar halinde Genel Merkez’de görüşecek. Meclis’in açılması ile birlikte parlamentoda mesai başlayan milletvekilleri ile güncel konular, CHP’nin yeni yasama yılında yapacağı faaliyetler, yerel seçimlerde vekillerden beklentiler ve CHP’nin yerel seçim planları ele alınacak. Randevular bu hafta çarşamba ve perşembe günü gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde gerçekleştireceği görüşmelerde CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel ile görüşme yapması beklenmiyor. Öte yandan CHP’de 22-24 Ekim için planlanan milletvekilleri kampının da iptali gündemde.

94 delege için yarış başlıyor

CHP’de, İstanbul İl Başkanlığı’nı Özgür Çelik’in kazanmasının ardından dengeler değişti. Partide şimdi değişimciler ve Genel Merkez, şu ana kadar kongresi yapılmayan 14 ildeki delegeler için kıyasıya yarışacak. Henüz kurultayı yapılmayan Van’da 16, Sakarya’da 14, Çorum, Iğdır, Bartın, Tunceli, Sinop ve Çankırı 4’er, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Bitlis 6’şar delege, Çanakkale ve Ağrı’da 8’er delege bulunuyor. Kalan illerin Büyük Kurultay’a göndereceği toplam delege sayısı 94’ü buluyor. Bundan sonraki süreçte Genel Merkez ve değişimciler kongrelerin yapılmadığı illerde mesailerini daha çok geçirecek.







