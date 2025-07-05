AYM’den ‘manyak’ karar: Hakaret etti tazminat kazandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medya üzerinden bir kişiye “Manyak” denilmesini ifade özgürlüğü saydı. Türkiye’de yoğun döviz manipülasyonunun yaşandığı, piyasaların altüst olduğu 2018 yılı ortalarında ülkenin en büyük bankalarından, dönemin İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kendisiyle yapılan bir röportajı, “Dolarla, avroyla geliri olmayan kişinin dövizle işi olmamalıdır. Ayşe teyzenin ne işi var dövizle” başlığıyla sosyal medya platformu Twitter’dan paylaştı. FETÖ firarisi Hayko Bağdat, 13 Ağustos 2018’de yayımlanan röportajdaki bu ifadenin altına “Sana ne be manyak” şeklinde bir yorum yaptı.

YEREL MAHKEME CEZAYI KESTİ

Bali, Bağdat’ın ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma sonucunda İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hayko Bağdat, “alenen hakaret” suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından Bağdat, AYM’ye başvurarak, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürüp 100 bin lira tazminat istedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLMİŞ

Başvuruyu inceleyen AYM, “Sana ne be manyak” paylaşımını ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirdi ve bunun hakaret olduğuna hükmeden mahkemeyi eleştirdi. AYM kararında, “Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle başvurucu (Hayko Bağdat) hakkında görülen ceza yargılamasında hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle adli para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararıyla başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahalede bulunulmuştur” denildi.

AYM’DEN BAĞDAT’A ÖDÜL

Anayasa Mahkemesi üyeleri, bulunduğu pozisyona uygun olarak piyasalara, döviz kurlarındaki dalgalanmalara-manipülasyonlara, ilgili kurum ve kuruluşların aldığı tedbirlere yönelik gündem değerlendirmesi yapan dönemin İş Bankası Genel Müdürüne “Manyak” diyen Hayko Bağdat’ı ödüllendirip kendisine tazminat ödenmesine hükmetti. Bağdat’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar veren AYM, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Ayrıca başvurucuya 34 bin TL manevi tazminat ve 31 bin 480 TL yargılama gideri ödenmesine karar verdi.







