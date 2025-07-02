Özel'e 'zibidi' fezlekesi

Özel hakkındaki fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Fezlekeye gerekçe olan davanın, Özgür Özel'in Yargıtay'ın Can Atalay kararına ilişkin Yargıtay üyelerini hedef alan sözleri nedeniyle açıldığı öğrenildi. Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay kararın 18 Nisan'da yaptığı konuşmada, "Hataylılar seçecek zibidinin bir tanesi orada salmayacak, Anayasa Mahkemesi karar verecek zibidi direnecek. Bu hukuksuzluğa susan dilsiz şeytandır" ifadelerini kullanarak, kararı alan Yargıtay 3'üncü Dairesi'ni hedef almıştı.

Özel hakkındaki fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Fezlekeye gerekçe olan davanın, Özgür Özel'in Yargıtay'ın Can Atalay kararına ilişkin Yargıtay üyelerini hedef alan sözleri nedeniyle açıldığı öğrenildi. Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay kararın 18 Nisan'da yaptığı konuşmada, "Hataylılar seçecek zibidinin bir tanesi orada salmayacak, Anayasa Mahkemesi karar verecek zibidi direnecek. Bu hukuksuzluğa susan dilsiz şeytandır" ifadelerini kullanarak, kararı alan Yargıtay 3'üncü Dairesi'ni hedef almıştı.

O dönem CHP'nin Meclis Başkanvekili olan Gülizar Biçer Karaca, korsan olarak TBMM'de cezaevinde bulunan Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı okutmuştu. Karar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un izni ve onayı alınmaksızın okunduğu için yok hükmünde sayılmıştı. Bunun üzerinde Özel, fezlekeye konu olan sözleri sarf etmişti.