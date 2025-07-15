Ayşe’yi öldürüp valize koydu

Korkunç kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) cansız bedeni yol kenarında bir valizin içinde bulundu. Olayla ilgili sevgilisi eski polis memuru C.K. ile 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz, iddialara göre sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C. K. (38) ile bir süre ilişki yaşadı. C.K.’nın polisken ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz’ın ise yaş farkını gerekçe göstererek evlenmek istemediği öne sürüldü.

SON GÖRÜŞMEDE ALIKOYDU İDDİASI

İddiaya göre C.K., evlilik için Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. C.K.’nın son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edildi.

CESEDİ EVDEN İKİ KİŞİ ÇIKARDI

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı belirlendi. Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K.’nın valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi. C.K.'nın buluşmak için aradığı arkadaşı aracın yanına gelince polise haber verdi. C.K. orada gözaltına alındı.

EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ

C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve evdeki kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili C.K. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Ardından 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Öte yandan şüpheli C.K'nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

AYŞE DEFNEDİLDİ

Tokyaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Hatay'da defnedildi.







