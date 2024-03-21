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Bağcılar'da sapık sucu dehşeti: Ses yalıtımlı odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etmiş! Bakanlıktan açıklama

Bağcılar'da geçen sene okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı özel bir bölmede alıkoyan ve istismarda bulunan Metin Şenay, 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. 196 yıl hapis istemiyle dava açılan Şenay'ın daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntüleri kayıt altına aldığı ve bu görüntülerin bir kısmını şifreli bir hard diske aktardığı öne sürüldü. İstismar ettiği çocukların isimlerini dükkanın duvarına yazdığı da ortaya çıkan 60 yaşındaki Metin Şenay'a tepkiler devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mağdur 2 çocuğun devlet korumasına alındığı diğer çocuklar içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Seren Som
Seren Som
15:33 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:14 - 21/03/2024 Perşembe
DHA
Metin Şenay
Metin Şenay

İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu Metin Şenay'ın, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz edip o anları kayıt altına aldığının ortaya çıkması Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Olay, geçen yıl 24 Mayıs'ta Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi.

11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı.

M.Y, okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı.



METİN ŞENAY'IN EV VE İŞYERİNE BASKIN

Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda M.Y'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi.

Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.



ÜÇ AYRI BÖLME BULUNMUŞTU

Şenay gözaltına alınırken ekipler iş yerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti.

Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y'yi halde buldu.

Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde bir çocuğun kayıp olduğunu bilen çevredekiler, çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmek istedi.

O sırada polis iş yerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.



SES YALITIMLI ODA

Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi.

  • Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.


Tutuklu yargılanan sapık sucu Metin Şenay için hazırlanan iddianamede infial yaratacak bir detaya daha ulaşıldı. Şenay'ın yıllar boyunca istismar ettiği mahalleli çocukların isimlerini dükkanının duvarlarına karaladığı ortaya çıktı. Sapık sucunun duvara yazdığı iki isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.




'BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDUK'

Olay günü konuşan mahalle sakinlerinden Fuat Ekmekçi,
"8-10 senedir burada esnaflık yapan birisi böyle olaylarına vakıf olduğumuz birisi değil. Ama o dükkana çocuklar girer çıkar da su içmek için. Böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorduk"
dedi.


'ARABASINI TAŞLADILAR'

Olay günü konuşan mahalle sakini Hasan Yaylaoğlu ise
"Geldiğinde saat 14.00 civarıydı. Tıraş olmuşsun falan dedim. Çay ısmarlayacağımı söyledim kendisi bana 'Hakkını helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle görüyor. Bizim arkadaşa çocuğunun içeride olduğunu söylemiş. Uygunsuz bir halde görüyorlar tabii. Polisler eşliğinde aldılar götürdüler. Arabasını taşladılar"
ifadelerini kullandı.


İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Mahkemeye sunulan iddianame kabul edildi. Şenay'ın 7 Mayıs saat 13.30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.



İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİNİN OLDUĞU ŞİFRELİ HARD DİSK ÇÖZÜLECEK

Öte yandan Şenay'ın daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bazı çocukları istismar ederken görüntüler çektiği ortaya çıktı.

Bu görüntülerin bir kısmı Şenay'a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi.

İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.




BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada,
"Dün bazı basın yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadeleri kullanıldı.


10 YIL BOYUNCA TECAVÜZE UĞRAYAN ÇOCUK: FELÇ GEÇİRENE KADAR...

Mağdur çocuklardan biri R.Ş. şimdi 19 yaşında. R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti. R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını,
“Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9'uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti"
diye anlattı.


İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞUN ANNESİ: ÖYLE BİR ŞEYTANMIŞ Kİ...

R.Ş'nin annesi S.Ş. ise
“Şikayetçi olduk, şikayet devam ediyor. Şu an henüz mahkeme gerçekleşmedi. Mahkemede, avukat ile birlikte konuşacağız. Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yok. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok"
dedi.

Dünyanın konuştuğu Epstein dosyasında iki Türk'ün adı geçiyor: Türkiye güzeli seçilen isim de cinsel istismara uğramış
Dünyanın konuştuğu Epstein dosyasında iki Türk'ün adı geçiyor: Türkiye güzeli seçilen isim de cinsel istismara uğramış

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin paylaşılan iddianamede adı geçen isimler arasında iki Türk de bulunuyor. 943 sayfalık iddianamede adı bulunan Refia Banu Küçükköylü'nün, geçmişte Türkiye güzellik yarışmalarında birincilik elde etmiş bir isim olduğu ve Epstein tarafından uzun süre şiddete ve tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. O dönemde adı Jane Doe olarak basına yansıyan Küçükköylü, Epstein çiftiyle bir mangal partisinde tanıştığını ve Epstein'in kız arkadaşı Maxwell'in saçlarını kesmek için gittiği evde cinsel istismara uğradığını anlatmıştı.



#Bağcılar
#Cinsel İstismar
#Metin Şenay
1 saat önce
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