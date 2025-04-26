Bakan Kurum deprem hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı: Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı. En çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) oldu.