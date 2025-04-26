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Bakan Kurum deprem hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı: Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar...

Bakan Kurum deprem hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı: Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar...

14:3326/04/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada; 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı. En çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) oldu.



"TESPİTİN ARDINDAN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"


Bakan Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarındaki son durumu “İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız” mesajıyla paylaştı.



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