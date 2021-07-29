Bakan Pakdemirli: Çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Orman Bakanı Murat Kurum, Antalya'da ortak açıklama yaptı.

#CANLI Bakan Kurum, Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/fH92lRMmsk — Yeni Şafak (@yenisafak) July 29, 2021

Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor" dedi.

Pakdemirli, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz. Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var" diye konuştu.

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Pakdemirli, "(Muğla) Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı" ifadelerini kullandı.





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"Hasar tespit çalışmaları başladı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Manavgat'taki yangın) Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık. Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla soruşturma yapılıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor. Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu" açıklamasında bulundu.





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