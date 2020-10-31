Bakan Pakdemirli’den hastanede ziyaret ettiği Buse’ye duygulandıran itiraf: Sen, birinci kattayım deyince, nasıl kurtaracağız bu kızı dedim

Tarım ve Orman Bakanı DR. Bekir Pakdemirli, deprem sonrası telefon ile iletişime geçtiği ve depremin ardından yaklaşık 9.5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırılan Buse Hasdemir ile yine enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

OYNAT 00:27 Enkaz altındaki minik Buse'den Bakan Pakdemirli'ye: Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse isimli çocukla telefon teması kurdu. Çocuğun 'Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım' sözleri hem bakanı hem de izleyenlere zor anlar yaşattı. BiP'te paylaş

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Sen, birinci kattayım deyince, nasıl kurtaracağız bu kızı dedim

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, depremden sonra telefon ile iletişime geçtiği ve ekiplerin yaklaşık 9.5 saatlik çalışmasının ardından kurtardığı Buse Hasdemir’i hastanede ziyaret etti.

İkilinin görüşmesinde Bakan Pakdemirli, "Şükür hayattasın. Önünde koca bir hayat var. Geride kalanlara rahmet sana da acil şifalar diliyoruz. Sana bir şey itiraf etmek istiyorum: Sen beni aradığında 7’nci kattaydım. Bina tamamen yıkılmıştı. 7’nci kata 3 adımda çıktım. Sen ’birinci kattayım’ deyince nasıl çıkartacağız bu kızı dedim ama çok şükür ki çıkarta bildik" dedi.

Görüşmede yaşadığı korku dolu anlatan Buse Hasdemir ise, bacaklarının üstünde demir bir kapının olduğunu, üzerine ise büyük bir beton duvarın yıkılmış olduğunu söyledi.

OYNAT 00:57 İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi. BiP'te paylaş

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Avukat kardeşini depremden 5 dakika önce ziyaret etmiş

Deprem sorası enkaz altında kalan ve daha sonra ekiplerin yoğun uğraşı ile kurtarılan bir avukatı da ziyaret eden Pakdemirli, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletirken, kendisi gibi avukat olan kız kardeşi ise, depremden 5 dakika önce kardeşini ziyaret ettiğini, yanından ayrıldıktan beş dakika sonra ise deprem olduğunu söyledi.

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Depremden yaralı olarak kurtarılan minik Erdem’i de ziyaret eden Pakdemirli, küçük çocuğa geçmiş olsun dileklerini iletti.

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