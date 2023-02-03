Bakan Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne sert tepki: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Avrupa'da İslamiyet'in hedef alınması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İsveç, Hollanda ve Danimarka'da düzenlenen provokatif eylemler, Türkiye'de sinirleri germiş tansiyonu yükseltmişti. Bunun üzerine siyasi isimlerden kınama mesajları gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin onayına takılan İsveç'i desteklemeyeceklerini açıklamıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından 5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik terör uyarıları gelmiş, ardından da konsolosluklar için karar alınmıştı. Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada, Belçika ve Fransa'nın ardından son olarak İsviçre güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar konsolosluklarını kapattı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar." ifadelerini kullanmıştı.
Bugün Antalya'da İl Göç Müdürleri İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, bu kez sert açıklamalar yaptı. Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: