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Bakan Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne sert tepki: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

Avrupa'da İslamiyet'in hedef alınmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkileri sonrası provokasyonlar başladı. Ardından 5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik terör uyarıları geldi, sonra da konsolosluklar kapatıldı. Yaşanan kirli algı oyunlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Büyükelçisi'ne ateş püskürdü. "Türkiye'yi dizayn edebileceklerini zannedenler oyunlarını bir adam bozdu; Recep Tayyip Erdoğan" diyen Soylu, "Amerika Büyükelçisi'ne sesleniyorum; Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek" ifadelerini kullandı.

12:45 . 3/02/2023 Cuma
IHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Avrupa'da İslamiyet'in hedef alınması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İsveç, Hollanda ve Danimarka'da düzenlenen provokatif eylemler, Türkiye'de sinirleri germiş tansiyonu yükseltmişti. Bunun üzerine siyasi isimlerden kınama mesajları gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin onayına takılan İsveç'i desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

"Türkiye’ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar"

Yaşanan gelişmelerin ardından 5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik terör uyarıları gelmiş, ardından da konsolosluklar için karar alınmıştı. Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada, Belçika ve Fransa'nın ardından son olarak İsviçre güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar konsolosluklarını kapattı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar." ifadelerini kullanmıştı.

'Kirli oyunlarınız bozuldu'

Bugün Antalya'da İl Göç Müdürleri İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, bu kez sert açıklamalar yaptı. Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yabancı terörist savaşçılar tespiti ile ilgili Türkiye önemli bir performans ortaya koymuştur. Her Amerika Büyükelçisi'nin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım, Türkiye'ye nasıl zarar verebilirim, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Bütün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden biri de bu. Diğer büyükelçilikleri toplar onlara akıl vermeye çalışır. Otururlar Avrupa'yı dizayn ederler. Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı. Bir adam oyunlarını bozdu; Recep Tayyip Erdoğan. Amerika Büyükelçisi'ne sesleniyorum; Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Maskeli, sırıtan yüzünü Türkiye'nin üzerinden çek.



#süleyman soylu
#antalya
#amerika
2 saat önce
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