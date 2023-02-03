Bakan Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne sert tepki: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

Yabancı terörist savaşçılar tespiti ile ilgili Türkiye önemli bir performans ortaya koymuştur. Her Amerika Büyükelçisi'nin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım, Türkiye'ye nasıl zarar verebilirim, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Bütün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden biri de bu. Diğer büyükelçilikleri toplar onlara akıl vermeye çalışır. Otururlar Avrupa'yı dizayn ederler. Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı. Bir adam oyunlarını bozdu; Recep Tayyip Erdoğan. Amerika Büyükelçisi'ne sesleniyorum; Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Maskeli, sırıtan yüzünü Türkiye'nin üzerinden çek.