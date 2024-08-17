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Bakan Uraloğlu: Hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi 2025 yılı ağustos ayında hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı inşaatının Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2025 yılının ağustos ayında bitirilerek hizmete açılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Çerkezköy-Kapıkule kesimini, inşallah önümüzdeki sene ilimizi birinci derecede ilgilendiren 153 kilometrelik kesimini, inşallah önümüzdeki senenin ağustos ayında bir aksama olmazsa ki öyle planlıyoruz açmış olacağız. Geri kalan kesimini de muhtemelen 2026'nın sonuna doğru tamamını açmış olacağız" dedi.

15:15 - 17/08/2024 Cumartesi
DHA
Bakan Uraloğlu, Kırklareli'de 33,1 kilometrelik kısmı bitirilerek hizmete açılan 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli bölünmüş yol şantiyesinde incelemelerde bulunup bilgi aldı.
Bakan Uraloğlu, Kırklareli'de 33,1 kilometrelik kısmı bitirilerek hizmete açılan 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli bölünmüş yol şantiyesinde incelemelerde bulunup bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'de 33,1 kilometrelik kısmı bitirilerek hizmete açılan 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli bölünmüş yol şantiyesinde incelemelerde bulunup bilgi aldı.


İncelemelerinin ardından açıklama yapan Uraloğlu, ilk başta sadece 28 kilometresinde bölünmüş yol olarak düşündükleri güzergahın, tamamını bu şekilde yapmaya karar verdiklerini, inşaatın hızla devam ettiğini söyledi.


Uraloğlu, "Kırklareli'ni Saray üzerinden hem Tekirdağ hem de esasında İstanbul'a bağlayan önemli bir güzergah üzerinde bulunuyoruz. Toplam uzunluğumuz 71,1 kilometre. Biz öncelikle buranın yaklaşık 28 kilometresini bölünmüş yol yapalım, geri kalan 43 kilometresini de tek platformlu yol olarak iyileştirelim diye düşünmüştük. Ancak Kırklareli'nin çok hızlı gelişmesi ve gelişme potansiyelinin olmasını da dikkate alarak ilimizin yöneticileriyle yaptığımız istişareler sonunda, yine Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonunda; 'İş bir defa yapılır' dedik ve yolun tamamının bölünmüş yol yapılmasıyla ilgili kararı aldık ve proje revizyonunu da yaptık, ona göre de çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.


'33,1 KİLOMETRESİ BİTİRİLEREK TRAFİĞE AÇILDI'

Yolun 33,1 kilometresinin bitirilerek trafiğe açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 4 milyar liralık bir proje bedeliyle çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bugün itibarıyla da 71,1 kilometre yolumuzun 33,1 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak bitirerek trafiğe açtık. Bu sene sonuna kadar da yaklaşık 3,7- 4 kilometre bir bölümü daha bölünmüş yol olarak bitirerek inşallah trafiğe açmış olacağız. Yine bu sene içerisinde daha önceden sıcak karışım imalatlarını yaptığımız kesimlerde de 10,8 kilometrelik bir bölümde de yine iyileştirme çalışmalarını yapacağız. Tabii yolun boyutunu, standardını değiştirdiğimiz için önümüzdeki süreçte de muhtemelen bir ikmal ihalesi yapma ihtiyacı olacak. Onu da arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.


'HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF EDECEĞİZ'

Yapılan yolla, il, ilçe ve köy yolları geçişlerinin büyük ölçüde rahatlatıldığına değinen Uraloğlu, "Tabii projemizle beraber Kırklareli, Saray, Tekirdağ ve İstanbul dedik. Buradaki hem ilçe geçişleri hem köy geçişlerini rahatlatmış oluyoruz ve önemli bölümünü de mevcut yerleşimlerin dışarısına çıkararak, şehir geçişleri şeklinde hem transit trafiği hem yerel trafiği rahatlatıyoruz hem de şehrin düzgün gelişmesine bir taraftan da katkı sağlamış oluyoruz. Tabii biz bunu bitirdiğimiz zaman öncelikle zamandan tasarruf edeceğiz, yakıttan tasarruf edeceğiz ama bunlardan daha kıymetlisi daha güvenli bir trafik akışını sağlamış olacağız. Burada zamandan ve yakıttan ne tasarruf edecek diye bakacak olursak; zamandan 692 milyon lira, yakıttan 176 milyon lira olmak üzere, yıllık 868 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Esasında bu bize şunu ifade ediyor; buraya yaptığımız yatırımın ne kadar kısa zamanda kendini amorti ettiğini de bu rakamlardan anlayabiliriz. Yine hepimiz için kıymetli olan karbon emisyonundan sağlanan tasarruftur ki; bu da 13 bin 100 ton karbon emisyon salımını azaltarak yıllık böyle bir çevreci yaklaşımı da ortaya koymuş olacağız. Tabii buradaki biz halihazırda, yaklaşık 10 bin trafiğin olduğu yolda da yaklaşık 78 dakika, 1,5 saate süren yolculuk süresini de yaklaşık 45 dakikaya indirmiş olacağız. Bu anlamda da kıymetli" dedi.


‘YOLCULUKLARI MAKSİMUM 3 SAATE DÜŞÜRMÜŞ OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, yapımı süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı inşaatıyla ilgili de bilgi verdi. Uraloğlu, "Yine şantiyemizde yaptığımız, beraberce valimizle, milletvekillerimizle, yine il başkanımızla, belediye başkanımızla aynı şekilde belediye başkanlarımızla yaptığımız değerlendirmede biz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nı da burada konuştuk. 229 kilometrelik bir hat, yaklaşık 360 kilometre olan hattı 229 kilometreye düşürüyoruz ve bu tabii sadece bir Kırklareli'ne, sadece Edirne'ye, sadece İstanbul'a hizmet edecek olan hatta sadece Türkiye'ye hizmet edecek olan bir proje değil, Orta Doğu'dan, havalimanından, Basra Körfezi'nden başlayıp, kalkınma yoluyla ülkemize gelen Ovaköy'den girip Kapıkule'ye kadar giden güzergahımızın, yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik güzergahımızın da çok önemli ve çok kıymetli bir kesimi. Çerkezköy-Kapıkule kesimini, inşallah önümüzdeki sene ilimizi birinci derecede ilgilendiren 153 kilometrelik kesimini, inşallah önümüzdeki senenin ağustos ayında bir aksama olmazsa ki; öyle planlıyoruz, açmış olacağız. Geri kalan kesimini de muhtemelen 2026'nın sonuna doğru tamamını açmış olacağız ve böylelikle yerine göre 5 saat, 6 saat ve 9 saate kadar varan yolculukları gerek yükte gerek yolcu taşımacılığında maksimum 3 saate düşürmüş olacağız. O anlamda da hem yüklerimizi hem de yolcularımızı istenilen zamanda ve gerçekten de çok güvenli bir şekilde biz yerine iletmiş olacağız" diye konuştu.


‘YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞINI DA EN AZ 4 KAT ARTIRMIŞ OLACAĞIZ'

Saray-Kapıkule yoluyla zamandan da ciddi tasarruf edileceğini dile getiren Uraloğlu, "Bu yaptığımız projeyle zamandan ciddi bir tasarruf ettiğimiz gibi yük ve yolcu taşımacılığını da en az 4 kat artırmış olacağız. Çevreci olan bir projemizi daha bu şekilde biz hayata sunmuş olacağız. İlimize, bölgemize, Türkiye'mize kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Kırklareli inşallah daha iyisini hak ediyor. Biz de bütün siyasetçilerimizle beraber, AK Parti hükümetimizle beraber, Cumhur İttifakımızla beraber inşallah bu hizmetleri vatandaşımıza getirmeye gayreti içerisinde, azmi içerisinde olacağız. Hemen benim arkamda, benim solumda gördüğünüz çalışmalarda bunun net emaresidir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Uraloğlu'ndan Roblox hakkında yeni açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirdi. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle kapatılan platformun ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından araştırılamaya devam ediyor. Uraloğlu, Roblox'a erişim engeli kararının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiğini belirterek "Bu karar, yargısal bir süreçtir ve BTK'nın inisiyatifiyle alınmamıştır. Mahkemenin gerekçelerini incelediğimde gerçekten dehşete kapıldım." dedi. Peki, Roblox yeniden açılacak mı, Roblox ne zaman açılacak? İşte Bakan Uraloğlu'nun Roblox hakkında yaptığı son açıklama...

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#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı
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