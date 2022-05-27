Bakan Varank uzay açıklamasıyla alay eden takipçisine cevap verdi: Komiklikle lüzumsuzluk arasında çizgi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir Türk’ün Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın heyecan yaratan açıklamasının ardından uzaya gitmek için istenen şartlar merak konusu oldu.

Türkiye Uzay Ajansı'nın açıkladığı şartlara göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

VARANK'TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Şartların açıklanmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş "Boydan elenmeye alıştım da yaştan elenmek biraz üzdü" ifadesiyle esprili bir açıklama yapmıştı.

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Bakan Varank bugün ise Hürriyet yazarı Hande Fırat'a verdiği demeçte "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusu üzerine "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" yanıtını verdi.

Varank'ın esprili açıklamalarını eleştiren Radyo Programcısı Cem Ceminay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki çeken ifadeler kullandı.

"ZATEN İSTESE DE GİDEMEZ"

Cem Ceminay "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uzaya gidemeyeceğini söylemiş. "Klostrofobim var" demiş. Kendi programından haberi yok. Yaşı tutmuyor zaten istese de gidemez. Sınırı aşmış bir yıl geç kalmış ama konuşuyor işte biz de alıştık artık he he diye dinliyoruz" dedi.

Bakan Varank ise Cem Ceminay'ın bu sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Esprili paylaşımını ve Cem Ceminay'ın sözlerini paylaşan Varank,"Komiklikle lüzumsuzluk arasında ince değil baya kalın bir çizgi var..." notunu düştü.

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Komiklikle lüzumsuzluk arasında ince değil baya kalın bir çizgi var... https://t.co/q8YJor8R1c pic.twitter.com/bFXh8wmkEy — Mustafa Varank (@varank) May 27, 2022