Bakanı Tekin şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Aziz hatırasını yaşatmayı borç biliyoruz

Batman’da 2017 yılında terör saldırısında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 8. yılında anılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aybüke'nin şahsında şehit düşen tüm öğretmenlerimize borcumuz, onları hatırlamakla sınırlı değil, bu emaneti koruyarak öğretmenlerimizin huzurla, güvenle görev yapabilecekleri bir gelecek inşa etmeyi milli sorumluluk sayıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'ta 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olmasının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
Şehit Yalçın'ı yaşattığı değerler üzerinden bir ışık olarak gördüklerini belirten Tekin, onun ardından büyüyen her fidanın, okula gülerek koşan her çocuğun, kalemi eline güvenle alan her öğrencinin, Aybüke'nin mirasını sürdürerek, hayaline sahip çıktığının altını çizdi.
"Aziz hatırasını yaşatmayı borç biliyoruz"
Yalçın'ın şehadetinin 8. yıl dönümünde, öğretmenlerin yalnız olmadığını, her birinin devletin, milletin desteğiyle, kararlılığıyla ve duasıyla görev yaptığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti: