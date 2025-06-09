Bakanı Tekin şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Aziz hatırasını yaşatmayı borç biliyoruz

"Ülkemizin her yerinde okuyan bir çocuk, öğreten bir öğretmen, inşa edilen bir gelecek vardır. Bu gelecek ise korkuya değil, sevgiye, umutsuzluğa değil, dirence dayanır. Bu topraklar uğruna kalemiyle, merhametiyle, sabrıyla görevini sürdüren her eğitim neferi, bizim için birer emanettir. Aybüke'nin şahsında şehit düşen tüm öğretmenlerimize borcumuz, onları hatırlamakla sınırlı değildir, biz bu emaneti koruyarak öğretmenlerimizin huzurla ve güvenle görev yapabilecekleri bir gelecek inşa etmeyi milli bir sorumluluk sayıyoruz.