Şehit aileleri arife günü Edirnekapı Mezarlığı'nı ziyaret etti

Aileler, sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelmeye başladı.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehit aileleri, kabirdeki otları temizleyip suyla yıkadı.

Şehit ailelerinin buruk ve hüzünlü bayramı

Düzce'de 2005 yılında şehit düşen Selim Yanardağ'ın babası Hacı Yanardağ, bayramı buruk ve hüzünlü geçirdiklerini söyledi.

Oğlunun 20 yaşında şehit olduğunu aktaran Yanardağ, "Herkesin bayramı mübarek olsun. Bütün şehit ailelerinin başı sağ olsun. Allah onların mekanlarını cennet etsin." dedi.

Anne Zeliha Yanardağ ise her bayramda ve şehit haberlerini gördüğünde acısının tazelendiğini dile getirerek, "Bütün şehit ailelerine Allah sabır versin. Türkiye'de şehitler bir daha gelmesin. Analar ağlamasın, üzülmesin." diye konuştu.

Şırnak'ta, 2016'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin anneannesi Sultan Ayaz da mezarlığa gelenler arasında yer aldı.

Torununun ardında 2 çocuk bırakarak şehit olduğunu anlatan Ayaz, "Çocuklarından biri 3 yaşındaydı. Diğeri doğduğunda ise yaralıydı ve şehit oldu. Yavrumun şehit oluşunun ardından 10. seneye girdik. Bayram geliyor mu bilmiyoruz. Allah beterinden saklasın. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Şu an çok zor. Allah kazadan, beladan sizleri de korusun." ifadelerini kullandı.







