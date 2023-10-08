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Balıkesir ve Denizli endişesi: Oylar bölünecek

Yerel seçimlerde rakip haline gelen CHP ve İYİ Parti’de aday belirleme süreci satranç gibi devam ediyor. İki parti özellikle Balıkesir ve Denizli’de de birbirini tartıyor. CHP’de, İYİ Parti’nin güçlü isimler çıkartarak “oyları böleceği” endişesi hakim.

Mehmet Güney
04:00 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu.

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu.

Mart için ittifakta karar kılamayan eski ortaklar CHP ile İYİ Parti, yerel seçim için karşı karşıya. İYİ Parti, adaylarını CHP’nin elinde tuttuğu belediyelerden başlayarak açıklamayı tercih ederken, iki parti, Balıkesir ve Denizli’de de birbirini tartıyor. Denizli ve Balıkesir’de güçlü olduğunu iddia eden eski iki ortak en büyük rakip olarak birbirlerini görüyor.

OYLAR BÖLÜNECEK

CHP, İYİ Parti’ye “2019 kazanamadınız, şimdi mi kazanacaklar” mesajı gönderirken İYİ Parti ise 2 şehirde CHP’den güçlü olduğunu savunuyor. CHP, İYİ Parti’nin Balıkesir’de Turan Çömez’i aday göstermesi durumunda oylarının bölüneceği endişesini taşıyor. CHP’de ise Balıkesir için Ahmet Akın ismi öne çıkıyor. İYİ Parti’ye oy kaybetmemek için CHP bu ilde yerelden bir ismi öne sürerek şansını artırmak istiyor. Kapışmanın sert geçeceği diğer bir şehir ise Denizli. CHP, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karacan’ın da etkisi ile Denizli’de gücünü İYİ Parti’ye göstermek istiyor.



#Siyaset
#İYİ Parti
#CHP
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