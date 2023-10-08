Balıkesir ve Denizli endişesi: Oylar bölünecek

Mart için ittifakta karar kılamayan eski ortaklar CHP ile İYİ Parti, yerel seçim için karşı karşıya. İYİ Parti, adaylarını CHP’nin elinde tuttuğu belediyelerden başlayarak açıklamayı tercih ederken, iki parti, Balıkesir ve Denizli’de de birbirini tartıyor. Denizli ve Balıkesir’de güçlü olduğunu iddia eden eski iki ortak en büyük rakip olarak birbirlerini görüyor.