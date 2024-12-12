Baraja PKK bombası

Suriyeli muhaliflerin Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra kısa süre içinde Münbiç’teki terör yuvalarını da dağıtmasının detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Ebu Kutayba, Münbiç operasyonuna “Özgürlük Şafağı” kuvvetlerinden 10 bin kişinin katıldığını, PKK/YPG’li teröristlerin rejimin bıraktığı yerlere yerleşmeye çalıştığını görmeleriyle operasyonu başlattıklarını açıkladı. Ebu Kutayba, Kandil'den gelen bir grup PKK’lı teröristin, barajı bombalayarak su sızıntına sebep olduğunu belirtti.





SIZMALAR TERÖRİSTLERİ TELAŞLANDIRDI

PKK’nın rejim askerlerinin geride bıraktığı silahları kendilerine karşı kullandığını kaydeden Ebu Kutayba, savunma hatlarını aşmakta zorluk yaşamadıklarını söyledi. Operasyon çerçevesinde SDG saflarına önceden sızma yaptıklarını da söyleyen Ebu Kutayba, “Bu sızmalar teröristleri telaşlandırdı. 4 bine yakın militanın olduğunu tahmin ettiğimiz Münbiç’te iç güvenliği süratle sağladık” vurgusu yaptı. Ebu Kutayba, Münbiç Operasyonu sırasında teröristlerin sözde komutanlarının büyük çoğunluğunun tünellerde saklandığını tespit ettiklerini, bu şahıslarla kendi kuralları çerçevesinde bir anlaşma yaptıklarını ve bunların çoğunun bu anlaşma ile tünellerden çıktığını anlattı. Ebu Kutayba daha sonra bu tünellerin havaya uçurulduğunu belirtti. Tüneldeki teröristlerin Ayn el Arab’a geçtiği ifade ediliyor.





ÇATIŞMA BİTERSE ONARILACAK

Münbiç’in konum olarak oldukça önemli bir yerde olduğunu kaydeden Ebu Kutayba, “Münbiç’in bir diğer önemli noktası bölgeye su ve elektrik sağlayan Tişrin Barajı. Tişrin Barajı son derece stratejik bir nokta. Önceki gün akşam saatlerinde ise Kandil'den gelen bir grup PKK’lı terörist, barajı bombalayarak su sızıntına sebep oldu. Bölgede çatışma devam ediyor. Bu nedenle mühendisler barajın tamir edilmesi için bölgeye giriş yapamıyor” diye konuştu.



