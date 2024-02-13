Barajlara ‘termal’ göz

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Atatürk Barajı’nın görüntülü izlendiğini, termal ve gece görüş sistemlerinin deprem bölgesi, İstanbul ve depremden etkilenecek iller öncelikli olarak tüm ülkedeki barajlara yaygınlaştırılacağını bildirdi. Balta, özellikle yerleşim içinden geçen akarsuların taşkınlara karşı izlenmesi için 322 erken uyarı sistemi kurulduğunu açıkladı. Balta, Yeni Şafak’ın da olduğu bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Barajlar gibi depolamalı tesisleri gözlemlemek amacıyla kamera ile izleme ve veri aktarım sistemleri kurulmaya başlandığını aktaran Balta, ‘’Barajlarda, termal kamera sistemi, gece görüş sistemini kuruyoruz. Su seviyesinin kontrolü yapılıyor. Gövdesinde bir çatlak var mı? Mansapdaki suyu bulanık mı? Suyun analizlerini yaparak, suyun debisini kontrol ediyoruz. Suyun çıkış yerini kontrol ediyoruz. Su seviyesinde bir bulanıklık varsa, su seviyesi düşüyorsa bir sıkıntısı var demektir. Bunları artık kameralar ile izleyeceğiz’’ dedi.

1 DAKİKADA TEYİT

Oluşabilecek herhangi bir doğal afette 1 dakika gibi bir sürede bilgi geleceğini aktaran Balta, ‘’Deprem bölgesinde 11 vilayette 140 tane barajımız var. Deprem olduğu gece o barajlarda oluşan sorunları hemen görmemiz lazım ki ona göre hemen müdahale edelim. Tehlikeli bir durum varsa nasıl var bilmem lazım belki yerleşim yerlerini boşaltmam gerekecek. Şimdi bizim yapacağımız uzaktan izleyeceğimiz sistemde hiçbir şekilde internet kesilse de bizim görüntümüz kesilmiyor. Bilgiyi ilgili herkes takip ediyor. Baraj patladı gibi söylentiler olduğu zaman 1 dakika gibi bir zaman diliminde hemen konuyu teyit ediyorsunuz. Deprem bölgesi, İstanbul ve deprem üretebilecek iller öncelikli olarak tüm ülkeye yayacağız bunu’’ açıklamasında bulundu.

DEPREMDEN ETKİLENMEYECEK

Kameraların depremlerden etkilenmeyecek noktalara yerleştirileceğini kaydeden Balta, ‘’Bir tane kamera değil onlarca kamera birbirlerini gören yerlere koruyoruz. Hırsızlık için de önlem alıyoruz yüksek direklere yerleştiriyoruz. Barajın en sağlam yerlerine koyuyoruz. Barajın gövdesine kadar yerleştireceğiz’’ dedi.

DERE YATAKLARINA ERKEN UYARI

Dere yatakları için de Taşkın Erken Uyarı Sistemini hizmete aldıklarını söyleyen Balta, “Dere yatağındaki sus seviyesini uzaktan yavaş yavaş izleyeceğiz. Turuncu, sarı ve kırmızı uyarı olarak izliyoruz. Kırmızı uyarı burada geçen su şehrin merkezinde taşacak uyarısı’’ bilgisini verdi. Balta, kırmızı uyarı geldiği anda hemen AFAD’a bilgi verildiğini kaydetti. Balta, “Aşırı yağışlar sonrası derelerimizdeki ani su yükselmeleri, sistemimizdeki radar sensörler vasıtasıyla ilgili birimlerimize SMS yoluyla gelmektedir. Sistemin üzerindeki gece görüşlü kameralar sayesinde ise anlık görüntüler alınıyor ve riskli bir durum varsa yerleşim yerindeki yerel yöneticilere, vatandaşlara burada tehlike olduğu SMS yoluyla ve diğer duyuru sistemleriyle bildirilmektedir” dedi. Karadeniz’den Hopa’ya kadar toplam 322 tesisinin kurulduğunu kaydeden Balta, Türkiye genelinde 723 sistemin kurulacağını ifade etti.







