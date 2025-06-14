Barbar bir tutum

Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail’in saldırılarını eleştirerek, “İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur” paylaşımında bulundu.

DÜNYA BARIŞININ ALEYHİNE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in İran saldırılarını, “Her geçen zaman insanlığın aleyhinedir, Gazzeli çocukların aleyhinedir, dünya barışının aleyhinedir. Tüm farklılıklarıyla dünya halklarını ve onların adaleti gözeten liderlerini İsrail’i durdurmaya davet ediyorum, bu bir insanlık sorumluluğudur” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliği, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hâl almıştır” diye konuştu. Adalet Bakanı Tunç, saldırıyı kınayarak BM ve uluslararası kuruluşların İsrail’in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atması gerektiğini kaydetti.

MEŞRUİYETİ VE GEREKÇESİ OLAMAZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, “Bu barbarca saldırıyı, en güçlü biçimde kınıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ilişkin, “Dünya kamuoyu, bu tür saldırgan ve hukuk tanımaz eylemler karşısında asla sessiz kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Azgınlık mazur görülemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin, “Dünya barışını tehdit eden, Türkiye’nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın mazur görülebilir bir tarafı yoktur” dedi. Özel, pazar günü İstanbul Üsküdar’da “Filistin ile dayanışma İsrail’i kınama” mitingine katılacağını söyleyerek şunları kaydetti: “Gözü dönmüş İsrail’in İran’a saldırmasını net dille kınıyoruz, diplomasiye alan açılması ve silahlara alan açılmaması lazım. İki tarafı barışa, uluslararası toplumu duyarlı olmaya ve görev almaya davet ediyoruz. İsrail sessizlikten cesaret alıyor.”











