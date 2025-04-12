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Barzani'den Erdoğan ile görüşmesinin ardından PKK'ya dikkat çeken Öcalan çağrısı

Barzani'den Erdoğan ile görüşmesinin ardından PKK'ya dikkat çeken Öcalan çağrısı

10:3112/04/2025, Cumartesi
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2025 kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2025 kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani, görüşmenin "son derece verimli" geçtiğini söyledi. Neçirvan Barzani terör örgütü PKK'yı Öcalan'ın çağrısına uymaya çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı
Neçirvan Barzani
, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.


Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı


Görüşmenin
"son derece verimli"
geçtiğini belirten Barzani
"Türkiye'de barış sürecinin istikrar ve kalıcı barışa giden bir yol olarak yeniden canlandırılmasının önemini yineledim. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ve PKK'nın Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladım."
dedi.


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