Barzani'den Erdoğan ile görüşmesinin ardından PKK'ya dikkat çeken Öcalan çağrısı

"Türkiye'de barış sürecinin istikrar ve kalıcı barışa giden bir yol olarak yeniden canlandırılmasının önemini yineledim. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ve PKK'nın Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladım."