Bay Kemal devri bitti

CHP’de aylardır devam eden kurultay sürecinin ardından ‘değişimciler’ ve ‘genel merkez’ dün 38’inci Olağan Kurultay’da kozlarını paylaştı. Aylardır süren büyük yarışın kaybedeni delegelerin yüz çevirdiği Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kurultay CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasını ile başladı. 45 dakikalık konuşmasında Altılı Masa’ya mesajlar gönderen Kılıçdaroğlu parti içi muhalefete de eleştiriler yöneltti. “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” diyen Kılıçdaroğlu , “Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın, arkadan hançerlemeyeceksin” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu kurultayın genel başkan olarak katıldığı son kurultay olduğu mesajını verdi. Parti tüzüğünde de değişiklikler yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, eş başkanlık sistemini anımsatan bir sistem önerdi.

YILMADIK YIKILMADIK

“Mahalle temsilcilerimiz bir kadın bir erkek olacak” diye konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: Altı parti bir araya geldik, ortak mutabakat metni hazırladık. Arkasından gerçek bir demokrasiyi ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek için çalışma yaptık. Masadan kalkmalar, oturmalar oldu. Şunu söylemeliyim ki sırtımızdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık.

DEĞİŞİMCİLERE ‘DEĞİŞMEDİNİZ’ MESAJI

Hep inandık hep söyledik, yolu doğru olanın yükü ağır olur. Üstelik hançerlerle yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değil, sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu.





SANDIKTAN HEZİMET ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’nun ardından, Özgür Özel ve partinin önde gelen isimleri konuşma yaptı. Ardından 1366 delegenin oy kullandığı seçim sürecine geçildi. Saat 21:00’de başlayan oy verme işlemi saat 23.00’te son buldu. Kısa bir süre sonra delegelerle paylaşılan sonuçlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hezimet oldu. Oylamada Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı, 18 oy ise geçersiz sayıldı. İki isim de salt çoğunluk olan 684’e ulaşamadığı için yarış ikinci tura kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından değişimciler salonda tam bir zafer havası estirdi. Genel Merkez destekçileri ise sessizliğe büründü. Salondan Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ çağrısı yapıldı.





İKİNCİ TURU KAZANSA BİLE MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ

İkinci tur seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu kurmayları ile birlikte Genel Merkez’de toplantı gerçekleştirdi. İkinci tur oylama saat 00:30’da başladı. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde ikinci tur oylama hala devam ediyordu. CHP kaynakları Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçimleri kazanması durumunda bile artık meşruiyetini kaybettiğini ifade etti.

Terörden yargılananlara kahraman dedi

Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasında, tutuklu gazetecilere ve Selahattin Demirtaş’a selam göndererek ‘Demokrasi kahramanları’ olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye fiilen yarı açık cezaevine döndü. Gazeteciler görevini yapamaz halde. Tolga Şardan’a, Can Atalay’a, Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a, Tayfun Kahraman’a, Çiğdem Mater’e, Emine Özerden’e, Yiğit Ali Ekmekçi’ye ve Barış Pehlivan’a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları!” diye konuştu.

YALANA DEVAM ET

Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ı ‘demokrasi kahramanı’ olarak tanımlamasına İYİ Parti’den cevap geldi. İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına X hesabından tepki gösterdi. Öztürk, paylaşımında, “Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, sonra da ‘Sırtımdan hançerlendim’ diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB (Genel Başkan) apoleti bile fazlaymış...” ifadelerini kullandı.

12 seçimde de mi hançerlendin?

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, CHP’nin Ankara’da düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’nda konuştu. “Seçim döneminde sırtımdan hançerlendim” diyen Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Öymen, “3 yılda 12 seçim kaybedilmiş, hepsinde mi sırtından hançerlendi?” dedi. “Oyu yüzde 2-3’ü geçmeyen partilere 39 milletvekili hediye ettik” diyen Öymen, “Bu vekiller AK Parti ile işbirliği yaparsa sorumlusu kim olacak? Genel merkez örgütün ağası değil, sözcüsü olmak zorunda. Çarşaf listeyle seçime gidilmesinin kolaylaştırılması gerekiyor ki kolay bir seçim olsun. Parti sağa kaymıştır. Genel Başkanımız solu hayırseverlik zannediyor, sol hayırseverlik değil, değişimdir” eleştirisinde bulundu.

Genel merkez protokole uymadı

CHP’nin 38’inci Olağan Kongresinin yapıldığı Ankara Kapalı Spor Salonun 4’te 3’üne genel merkez taraflarının yerleştirildiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, değişimciler ile genel merkez arasında salonun nasıl paylaşılacağına yönelik protokole genel merkez uymadı. Değişim yanlısı CHP İstanbul İl Örgütü’nün salona girmesine izin verilmedi. Sabah erkenden salonu dolduran Kılıçdaroğlu yanlıları, bazı belediye işçilerini de değişimcilerin olması gereken yerlere yerleştirdi.

Divan başkanı İmamoğlu

Divanın açılışı konuşmasını da Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını oylamaya sundu. Veli Ağbaba ve Zeynel Emre imzalı önerge oy birliği ile kabul edildi ve İmamoğlu divan başkanı seçildi. İmamoğlu kürsüye çıktığında ‘değişim’ sloganları atıldı.

Gergin kurultay

CHP 38’inci Olağan Kurultayı ‘İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı’ sloganıyla dün Ankara’da başladı. Değişim gündemi ile başlayan kurultayın divan başkanlığına değişimcilerin öncüsü olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu getirildi. Partililer, Ankara Spor Salonu’nda sabah 08.30 itibariyle gelmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları, ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’, ‘Kılıçdaroğlu halktır, halk yenilmez’, ‘Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak kolay değil’, ‘Emekçiler, Kadınlar ve Gençler Bay Kemal’de Birleştik’, ‘Durmayacağız, Çalışacağız, Birlikte Başaracağız’, ‘Cumhuriyeti Demokrasiyle Taçlandıracağız’ pankartları açtı.Kılıçdaroğlu destekçileri ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’ sloganlarını atarken, değişimciler ıslıklayarak karşılık verdi. Özgür Özel’i destekleyen değişimciler ise CHP’ye ‘özgürlük’ mesajı verdi.

CİHANER ÇEKİLDİ

Özel destekçileri, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün İzinde Özgür CHP’, ‘Güçlü Örgüt Özgür Gelecek’, ‘Değişimin Yüzyılı Yüzyılın Değişimi’, ‘CHP Değişirse Türkiye Değişir’, ‘Delegeyi, Partiyi, Ülkeyi Özgür Bırak’ pankartları astı. CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan isimlerden olan PM üyesi İlhan Cihaner kurultaya dakikalar kala adaylıktan çekildi.

Yan yana oturdular

Kurultayda Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana otururken kurultay için hazırlanan sinevizyon gösterisinde Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünden, düzenlediği mitinglerden, Karadeniz’de uğradığı silahlı saldırı anından görüntüler ve geçmiş dönemde yaptığı konuşmalardan kesitler yer aldı. Sinevizyon yayınlanırken zaman zaman “değişim” sloganları atıldı. Genel merkez ekibi videonun sesini daha fazla açarak, sloganları bastırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu taraftarları ise değişim sloganlarına ıslıkla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu kürsüye ilk çıktığında, Özel taraftarları ıslık çaldı ve ‘değişim’ diye bağırdı.







