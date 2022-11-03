Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster: ‘Bir metrelik bez parçası diyerek’ aşağılayan sen değil miydin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik kanun teklifiyle ilgili “Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim” dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'nin başörtüsüne yönelik kanun teklifini eleştiren şu değerlendirmede bulundu: “Başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Bunu da içerisinde türlü sinsiliklerin, tuzakların, sapkınlıkları meşrulaştıran belirsiz ifadelerin olduğu bir yasa teklifiyle yaptılar.”

ROZET TAKMA YARIŞINA GİRDİ

“Biz de CHP ve şürekasının bu oyununa, başörtülü ve başı açık tüm kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlükleri ile birlikte ailenin korunmasını esas alan Anayasa değişikliği teklifimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday da çıkarırlarsa şaşmayın. Buna yönelik adımlar atacaklar. Bugüne kadar niye yoktular? Çünkü onların cibilliyetinde bu yok, ruhlarında böyle bir şey yok.”

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BUNLARI BİZE NASIL UNUTTURACAKSIN?

“Daha düne kadar genel başkan yardımcısı sıfatıyla partinizde olan hanımefendinin, ikna odalarında kızlarımıza neler çektirdiğini siz nerelere kaçıracaksınız? Bunları nasıl yok farz edeceksiniz? Üniversitelerimizin kapılarında, kızlarımızın başörtülerini açtıran siz değil miydiniz? İşte o hanım, ikna odalarının kurucusu kızlarımıza az mı çektirdi? Bizim polis kardeşlerimizi de acımasız bir şekilde kullandılar ve kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip alarak onlara zulmettiler. Bunları sen bize nasıl unutturacaksın? Bay Kemal, biz bunları unutmayız.”

SİZE DERS VERDİK

“Bütün bunlara rağmen sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy. Koy, seni de görelim. Bak HDP, öyle veya böyle bir tane koydu. Hadi sen de koy, görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız Meclis'ten başörtülü kızlarımızı dışarı atmanın gayreti içindeydi. Hani demokrasi, hani hak ve özgürlükler? Siz onları yaptınız ama biz de Meclisimize elhamdülillah başörtülü kızlarımızı koymak suretiyle size ders verdik.”

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GEÇMİŞİNLE YÜZLEŞ

Erdoğan, “Bay Kemal sana sesleniyorum: Başörtüsünü ‘Bir metrelik bez parçası diyerek’ aşağılayan sen değil miydin? Sen bunları unutturmaya çalışıyorsun ama televizyonların arşivleri bunları unutturmuyor. Bunlara biz, hem hukuk dersi hem ahlak dersi vereceğiz hem de şimdi kurulacak bu aile kurumunun dersini vereceğiz” sözlerini sarf etti. Erdoğan, 2008'deki düzenlemeyi iptal için koşa koşa Anayasa Mahkemesi’ne götüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kirli ve yasakçı geçmişiyle yüzleşme imkanını kaçırmaması gerektiği kanaatinde olduklarını belirtti.

Halk oylamasına hazırız

Başörtüsü teklifinin, meseleyi bir daha açılmamak üzere milletin gündeminden çıkarma yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, “Bizim beklentimiz; siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun milletimizin iradesini temsilen Meclis’te bulunan her milletvekilinin ben inanıyorum ki bu teklifi destekleyeceğidir” değerlendirmesinde bulundu. Anayasa değişikliği teklifinin, milletin de taleplerine uygun şekilde çok geniş bir mutabakatla hayata geçmesini ümit ettiklerini kaydeden Erdoğan, “Şayet böyle bir tablo oluşmazsa, bir teklifim var; halk oylaması dahil diğer adımları atmaya da biz AK Parti olarak hazırız” dedi.

Dünya da faizi düşürecek

Avrupa’daki enerji krizi ile ilgili Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, artık doğal gazda bir hub, enerjide bir hub. Dolayısıyla Avrupa’ya bizim üzerimizden enerji ihracı da olacak. Tahıl koridoru zaten çalışıyor, bu konuda hamdolsun süreci gübre ile birlikte daha iyi bir konuma getirdik. Daha bir kaç ay öncesine kadar Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizin takip ettiği dengeli politikayı eleştirenler, şimdi dünyanın her yerinde bizi örnek alıyorlar. Yılbaşından sonra göreceksiniz. Biz nasıl faizi düşürüyorsak dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz.”

Koop-Bakkal’lar geliyor

Çiftçilere müjde veren Erdoğan “Çiftçilerimize 2022 dönemine ait mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız” dedi. Erdoğan “Koop-Bakkal projemizle de vatandaşlarımıza temel tüketim maddelerini ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Önce Biden’a anlatacağım

Tahıl koridorunun yeniden açıldığı müjdesini paylaşan Erdoğan, “Sayın Putin ile dün (önceki gün) yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ı arayarak bugün (dün) saat 12.00’den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. Sayın Putin ile de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika’nın fakir fukara, garip gureba ülkelerine bu koridoru işletecek. Somali, Cibuti ve Sudan’ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız” dedi. Erdoğan, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, “Dünyanın en merak ettiği konu, Rusya’yı tahıl koridorunun açılması konusunda nasıl ikna ettiniz?” sorusuna Erdoğan, “Artık onu bana bırakın. Önce Biden’a anlatacağım sonra size” karşılığını verdi.

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Siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istiyor

Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ile ilgili iddialarına değinen Erdoğan şunları söyledi: “Bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde soracağız. Adam ne diyor? Biz cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, ya sen kendinde misin? Kimyevi bir uyuşturucu olan metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba öyle bir şeyler duydum... Bu bela ile dünyanın tamamının başı dertte. Ama biliyorum ki senin de başın dertte. Akıl, izan sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum: Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatmak gibi bir derdimiz yok ama birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istediği kesin.”

İngiltere’nin hamburgeri daha mı iyi?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun İngiltere gezisine yönelik şu açıklamayı yaptı: “Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye, sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere’nin hamburgeri Amerika’dan daha mı iyi? Şimdi de geçmişte renkleri ayırarak, son dönemde ‘çete’ diye itham ederek, şevklerini kırdığı, önlerini kestiği kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra’ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim.”

GÜNDEM Başörtüsü teklifi Meclis'e geliyor