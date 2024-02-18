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Bay Kemal’i arıyorlar

CHP’liler 28 Mayıs başarısızlığının ardından koltuğu İmamoğlu-Özel’e kaptıran Kılıçdaroğlu’nu arıyor. Areda Survey vatandaşlara Özgür Özel’i mi, Kılıçdaroğlu’nu mu başarılı bulduklarını sordu. %62,4 Kılıçdaroğlu derken Özel %37,6’da kaldı. CHP tabanında makas daha da açılıyor. Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanlar %72,9, Özel’i başarılı bulanlar ise sadece %27,1.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras ve
04:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:15 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

Areda Survey araştırma şirketi vatandaşa 'Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini genel başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulurken, yüzde 37,6'sı da Özgür Özel'i başarılı bulduğunu söyledi. 14 Mayıs seçimlerinde CHP'ye oy veren seçmenlerin yüzde yüzde 72,9'u Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak başarılı bulduğunu belirtti. CHP'li seçmenin yüzde 27,1'i de Özel'i genel başkan olarak başarılı bulduğunu söyledi.

ZOOM'DAN SONRA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

2023 seçimlerine “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla hazırlanan CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu zoom cuntasıyla deviren değişimciler, partiyi krizden krize sürüklemeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan 'değişim' konulu zoom toplantısının ardından CHP'de taşlar yerinden oynadı.

BİR BİR TASFİYE EDİLDİLER

Önce Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden ekip, öncelikli olarak parti yönetiminde Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri de saf dışı bıraktı. Partinin üst yönetiminde başlayan değişim, belediye başkan adaylarına da sıçradı. Kılıçdaroğlu'na yakın olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Tugay Erdem tasfiye edilen isimlerden bir kaçı oldu.

PARTİDE İKİ BAŞLILIK OLUŞTU

Hem parti yönetimi hem de adaylar belirlenirken CHP'de de iki başlı bir tablo ortaya çıktı. Partiyi eşbaşkanlık sistemi ile yöneten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında da kriz çıktı. Adaylar üzerinde anlaşamayan Özel ve İmamoğlu krizi son olarak İstanbul lansmanında ortaya çıktı. Özel, İmamoğlu'nun lansmanına katılmadı.

1 Nisan'ı bekleyin

CHP'nin yeni yönetimi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin büyük çoğunluğunu tasfiye etti. Bu tasfiyenin başında ise İzmir, Ataşehir, Çankaya, Nilüfer, Mudanya ve Bayraklı belediye başkanları geliyor.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Tasfiye olan belediye başkanlarının Ankara’da ilk durağı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi oluyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretçilerinden biri Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz oldu. Önceki günlerde gerçekleşen Türkyılmaz ziyaretinin ardından neşter yiyen isimlerin birer birer Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek için randevu aldığı öğrenildi.

CHP’YE KÜSMEYİN

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu aday gösterilmeyen başkanlara, 'CHP’ye küsmeyin’ talimatı ve '1 Nisan'ı bekleyin' mesajı verdi.




#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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