Bedirhan bebek ve annesinin şehadetinin üzerinden 3 yıl geçti

Üç yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın patlamasıyla Bedirhan bebek ile asker eşi olan annesi Nurcan Karakaya şehit oldu. Bedirhan bebek henüz 10 aylık, annesi Nurcan Karakaya ise 25 yaşındaydı.

Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor.

"Yavrumu göremediğim için çok üzülüyorum"

Torunu ve kızı için dua eden Demir, mezarları temizliyor, onların fotoğraflarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Şarkışla'nın Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Suudiye Demir, kızı ve torununun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

REKLAM

Diğer çocuklarının ve torunlarının yanında olduğunu ancak kızı Nurcan ile Bedirhan Mustafa'nın yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Demir, "Acı benimle, yavrumu göremediğim için çok üzülüyorum. Mezarlarına gidip geliyorum, sessiz sakin. Yıllar geçse de aynı acıyı yaşıyorum, unutulmuyor" dedi.

Şehit haberlerini her duyduğunda yarasının tazelendiğini anlatan Demir, "Allah devletime, milletime zeval vermesin. Allah askerlerime güç ve kuvvet versin. Teröristler el kadar bebeklere kıyıyor, Allah onları kahretsin. Bebek demiyor, kıyıyorlar." diye konuştu.

Demir, terörle mücadeleden memnun olduğunu ifade ederek, "İnşallah terörün kökünü kazırlar. Allah askerimize, polisimize güç ve kuvvet versin. İnşallah bu terör ortalıktan kalkar. Anaların ciğeri bir daha yanmasın." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kızı ve torununun şehit edilişinin yıl dönümü geldikçe farklı duygular yaşadığını aktaran Demir, kızları ve torunlarıyla ölüm yıl dönümünde şehit torunu Bedirhan Mustafa ve kızı Nurcan Karakaya'nın mezarını ziyaret edeceklerini belirtti.

HAYAT Şehit Bedirhan bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı

"Fotoğraflarını kucağıma alıp her gün seviyorum"

Kızı ve torunun fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalıştığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şehit haberleri geldikçe yine bir ananın yüreği yandı diyorum, haberleri izlerken ağlıyorum. 'Şehit annesi' dediklerinde gururlanıyorum ama ciğer acısı onu bastırıyor. Evdeki fotoğrafları her gün kucağıma alıp seviyorum. Yavrum ben buradayım, sen neredesin? diye soruyorum."

MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

REKLAM

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anmaya, Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, ablaları Safi Nur Güney, Mahi Nur Dutal, Sadegül Ateş, Sevgi Ergüven, eniştesi Şener Ergüven, Bedirhan Mustafa Karakaya'nın minik kuzenlerinin yanı sıra Kaymakam Necati Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

DHA

İlçe Müftü Vekili Şahin Keleş'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi, mezarlara çiçek bırakıldı.

DHA

Kaymakam Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Buradan eli kanlı, bebek katili terör örgütünü lanetliyoruz. Bir kez daha şehit Bedirhan bebek ve şehit annesi Nurcan Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

REKLAM

DHA

Suudiye Demir de zamanının çoğunu şehit torunu ve kızı için ayırdığı oda ile onların mezarı başında geçirdiğini anlatarak, "3. yılında anmak üzere bir kez daha mezarlarının başına geldik. Allah razı olsun Kaymakamdan, askerlerimizden, beni 1 dakika yalnız bırakmıyorlar, geliyorlar yanıma. Mezarı başına da geldiler, dualarını ettiler, Kur'an okudular. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar. Acı benim içimde." diye konuştu.

DHA

Ev ziyaretlerine ve mezara gelenlerin kendisini rahatlattığını belirten Demir, "Unutmadıkları, destek verdikleri için memnun oluyorum. Lanet olsun terör örgütüne. İnşallah askerlerimiz onların hakkından gelecek, Allah güç kuvvet versin devletime de askerimize de." ifadelerini kullandı.

REKLAM

DHA

Şehit Nurcan Karakaya'nın eniştesi Şener Ergüven de acılarının halen ilk gün kadar taze olduğunu vurguladı.

DHA

Saldırının hainlerin gerçek yüzünü gösterdiğine işaret eden Ergüven, "Unutulacak bir acı değil. Allah rahmet eylesin, devletimize zeval vermesin, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabb'im onlara da fırsat vermesin." dedi.





GÜNDEM Rahat uyu Bedirhan: Bedirhan ve annesinin katili öldürüldü



