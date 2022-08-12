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BİTLİS

Binlerce çiftin nikahını kıyan baba, oğlunun nikahını da kendisi kıydı

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesinde 30 yılda binlerce çiftin nikâhını kıyan nikâh memuru Nihat Kara, oğlu Furkan Kara ve gelini Neşe Kalyoncu’nun nikâhını kendi kıydı.

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Haber Merkezi İHA
Binlerce çiftin nikahını kıyan baba, oğlunun nikahını da kendisi kıydı
Baba, oğlunun nikahını kıydı.

Adilcevaz Belediyesinde 30 yıldır nikâh memuru olarak görev yapan Nihat Kara, kıydığı binlerce nikahın ardından bu kez de özel bir şirkette yazılımcı olarak çalışan oğlu Furkan Kara’nın nikahını kıydı. Birçok çiftin nikâhını kıyan Kara, oğlunun nikahını da büyük bir heyecanla kıymakla kalmayıp duygusal anlar yaşadı. Van Gölü kenarında bulunan bir tesiste yapılan törende ilk nikahını kıyıyormuş gibi heyecanlanan Kara, mesleğinin en duygusal anını yaşadı.

Nikahı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Kara, genç çifte bir ömür mutlu olmalarını diledi.
Törene katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise şahitler ve davetliler huzurunda çifte iki cihanda da mutlu olmalarını dileyerek evlilik cüzdanını verdi. Düğüne Adilcevaz Belediye çalışanlarının yanı sıra gelin ve damadın yakınları katıldı. Düğün, horonlar ve halayların ardından sona erdi.

“Çok nikâh kıydım ama bu başka bir mutluluktu”

Oğlunun nikahını kıydığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nihat Kara, “Uzun zamandır bir rahatsızlığım vardı ve düğün telaşı o süreçte de devam ediyordu. Doktorlar yoğun bir mücadele verip beni sağlam bir şekilde düğüne yetişmemi sağladılar. Sakarya’da olan düğüne gidemedim ama Allah’a şükürler olsun ki buraya yetiştim. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Sağdıçlardan, işletme sahiplerinden ve tüm gelen misafirlere çok teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük bir mutluluktu. Sakarya’da söz verdim. Rahatsızlığım nüksedince buraya gelmek zorundaydım. Ben de onlara madem siz bu kadar istiyorsunuz ben de Adilcevaz’da sizin nikâhınızı kıyacağım dedim. Geldik ve burada bizlere nasip oldu. Bu konuda çok mutluyum. Çok nikâh kıydım ama bu başka bir mutluluktu” diye konuştu.

“Babamın nikâhımızı kıyması bizi oldukça duygulandırdı”

Babasının nikahını kıyması ile şereflendirdiğini söyleyen Furkan Kara ise “Babam Adilcevaz Belediyesinde nikâh memuru olarak görev yapıyor. Nikâhımızı kıymayı çok istiyorduk. Bu sebeple burada bugün nikâhımızı kıydı ve bizleri şereflendirdi. Düğünümüz burada gayet keyifli geçti ve çok şükür keyifle sonuçlandırdık. Babamın nikâhımızı kıyması beni oldukça duygulandırdı. Hem biz hem de kendisi gayet mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Düğün konvoyunda tekme tokat kavga: Gelin aracının önünü kesince ortalık karıştı
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Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarında meydana geldi.
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Kentin en işlek caddesinde ilerleyen düğün konvoyunun arasına giren bir otomobilin sürücüsü, gelin ve damadın bulunduğu aracın önünü kesti.
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Bunun üzerine konvoydaki araç sürücüleri, yolu kapatmaya çalışan kişiye korna çalarak tepki gösterdi.
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Daha sonra araçlarından inen konvoydakiler ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü arasında tartışma çıktı.
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Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme- tokatlı kavgaya dönüştü. Bir süre kavga eden tarafları, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Düğün konvoyunda tekme tokat kavga: Gelin aracının önünü kesince ortalık karıştı
Şanlıurfa'da, düğün konvoyunda gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne konvoydakilerin tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Yolun ortasında çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Düğünde geline 5 kilo altın takıldı: Halay çekerken zorlandı
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Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden her ikisi de Ankara'da yaşayan iş insanı Bülent Çallı'nın 26 yaşındaki oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı'nın 26 yaşındaki kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz'da başkentte yapılan düğünle evlendi.
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Çallı çifti için Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde de 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Hakkari, İstanbul, Antalya, Van ile İran ve Irak'tan gelen, aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelenlerinin de olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İş insanı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı'nın düğün alanında karşıladığı davetliler, yerel sanatçıların şarkılarıyla halay çekti.<br>
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TAKI SIRASI<br><br>Yeni evlilere takı takmak için sıraya girenler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık olmak üzere yaklaşık 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira taktı. Gelin Büşra Çallı'nın, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.
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'DÜĞÜNÜMÜZ ŞÖLENE DÖNDÜ'<br><br>Damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.
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16 Temmuz'da Ankara'da binlerce kişinin katılımıyla oğlunun evlendiğini, akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, \"Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum\" dedi.
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Çallı çifti de mutluluklarına eşlik eden akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti.
Düğünde geline 5 kilo altın takıldı: Halay çekerken zorlandı
Hakkari'de Büşra ile Melih Çallı çiftinin düğününde geline 5 kilo altın, damada da 5 milyon lira takıldı. Gelinin, takılan altınlar nedeniyle halay çekerken zorlandığı görüldü.

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