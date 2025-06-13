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Bir ilde daha şap hastalığı krizi: 14 köy ve 4 mahalle karantina altına alındı

Bir ilde daha şap hastalığı krizi: 14 köy ve 4 mahalle karantina altına alındı

10:0413/06/2025, Cuma
IHA
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Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde şap hastalığı tespit edildi. Çatalçesme köyü dahil olmak üzere 14 köy, 4 mahalle karantina altına alındı.

Çatalçesme köyünde görülen şap hastalığından ötürü Demirözü'nün köy ve mahallelerinde geçici süre ile karantina işlemleri uygulanacak. Karayaşmak, Yukarıpınarlı, Yelpınar, Bayrampaşa, Çakırözü, Çayıryolu, Çorak, Oruçbeyli, Tomlacık, Rüştü, Manas, Aşağıpınarlı, Günebayır, Çatalçeşme köylerinde ve Güneşli, Esentepe, Şirin, Çiftetaş mahallelerinde karantina süresi boyunca hayvan alım satım ve il içi hayvan hareketleri kısıtlandı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Sayın yetiştiricilerimiz bölgenizde tespit edilen şap(dabak) hastalığından dolayı geçici süre ile karantina işlemleri uygulanacaktır. Karantina süresi boyunca hayvan alım satım ve il içi hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.




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