Bir ilde daha şap krizi: 9 köy ve 1 beldede şap karantinası başlatıldı

"Kızık köyü merkez olmak üzere, çevresinde bulunan Hamidiye, Sazlıkaya, Beydili, Göztepe, Alaçatı, Ekinözü, Ağılönü, Salur köyleri ile Sudurağı beldesi karantina altına alınmıştır. Karantina bölgesine hayvan giriş ve çıkışı hastalık sönünceye kadar yasaktır. Sadece mezbahalara kesim amacıyla hayvan götürmek serbesttir. Tüm et ve et ürünü satan işletmeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlenmekte, işletmelerde satışı yapılan mühürlü etlerin uygun şekilde pişirilip tüketilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır."