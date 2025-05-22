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Bir ilde daha şap krizi: 9 köy ve 1 beldede şap karantinası başlatıldı

Bir ilde daha şap krizi: 9 köy ve 1 beldede şap karantinası başlatıldı

13:1122/05/2025, Perşembe
AA
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Karaman
Karaman

Karaman'da şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 9 köy ve 1 belde karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışlarının durdurulduğu bölgede, hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirler artırıldı.

Karaman'da 9 köy ve 1 beldede şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasında, merkeze bağlı Kızık köyünde hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmede şap hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızık köyü merkez olmak üzere, çevresinde bulunan Hamidiye, Sazlıkaya, Beydili, Göztepe, Alaçatı, Ekinözü, Ağılönü, Salur köyleri ile Sudurağı beldesi karantina altına alınmıştır. Karantina bölgesine hayvan giriş ve çıkışı hastalık sönünceye kadar yasaktır. Sadece mezbahalara kesim amacıyla hayvan götürmek serbesttir. Tüm et ve et ürünü satan işletmeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlenmekte, işletmelerde satışı yapılan mühürlü etlerin uygun şekilde pişirilip tüketilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır."
Karantinanın, hastalığın yayılmasını engellemek için alınan bilimsel bir tedbir ve kanunen zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada,
"Hastalık çıkışı olan köylerimizde karantina tedbirleri, son iyileşmeden 30 gün sonra kaldırılacaktır. Karantina olan bölgelerimizde jandarma ekiplerince yol ve hayvan giriş çıkış kontrolleri yapılmaktadır."
ifadeleri kullanıldı.


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