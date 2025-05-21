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Yüksekova'da şap hastalığına karşı aşılama çalışması

Yüksekova'da şap hastalığına karşı aşılama çalışması

09:2721/05/2025, Çarşamba
IHA
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Veteriner hekimlerin liderliğinde yürütülen çalışmalarda, merkez mahalleler ve köyler hayvanlara şap aşısı uygulanıyor.
Veteriner hekimlerin liderliğinde yürütülen çalışmalarda, merkez mahalleler ve köyler hayvanlara şap aşısı uygulanıyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Derecik ilçesinde ortaya çıkan ve karantinanın uygulandığı kentte hayvanların sağlığını korumak için köylerde yoğun aşılama çalışmaları sürdürülüyor.


Şap hastalığına karşı aşılama uygulaması


Veteriner hekimlerin liderliğinde yürütülen çalışmalarda, merkez mahalleler ve köyler hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Aynı zamanda hayvan sahiplerine hastalıkla mücadele yöntemleri anlatılarak bulaşmayı önlemek için ek tedbirler anlatılıyor.


Şap hastalığının hayvanlarda ciddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların aşılama ve karantina kurallarına uymasını istedi.





#hakkari
#yüksekova
#şap hastalığı
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